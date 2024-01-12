Русские школы готовят к закрытию в Финляндии

В городах Лаппеенранта, Йоэнсуу и Иматра могут быть закрыты филиалы Школы Восточной Финляндии (ISK - Itä-Suomen koulu - прим.ред.), где с 1997 года преподают русский язык и русскую культуру. Об этом 12 января сообщает Yle.

"Власти Лаппеенранты, Иматры и Йоэнсуу предлагают закрыть школу. Количество детей в городах уменьшается, поэтому возникает необходимость внесения изменений в школьную сеть", - отмечают финские журналисты.

Кроме того, среди обоснований необходимости закрытия школ называется экономия. Утверждается, что только один город Лаппеенранта смог бы экономить один миллион евро, если бы не пришлось финансировать это учебное заведение.

"Деньги можно было бы использовать для других школ города", - пишет Yle.

Инициаторы реформы предполагают, что ученики Школы Восточной Финляндии перейдут в другие школы и лицеи городов, а преподавание русского языка даже станет "более широким, чем нынешние учебные программы для переезжающих студентов".

Финская пресса сообщает, что работа школы завершится уже в 2025 году. Однако предложение еще должно быть рассмотрено городским советом каждого города.

Это не первая инициатива по закрытию образовательных учреждений с русским языком в Финляндии. В октябре 2023 года СМИ сообщали о планах властей города Турку закрыть финско-русский языковой класс в школе Пуолала.

11 января стало известно, что правительство Финляндии продлило запрет на пересечение сухопутной границы с Россией до 11 февраля 2024 года.

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