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Лидерами "Для развития Латвии" на выборах в Европарламент будут Иябс, Пабрикс и Домбровский

rus.tvnet.lv/LETA
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Вячеслав Домбровский на конгрессе "Для развития Латвии"
Вячеслав Домбровский на конгрессе "Для развития Латвии" Фото: Lita Millere/LETA

Лидерами партии "Для развития Латвии" на выборах в Европейский парламент будут евродепутат и сопредседатель партии Ивар Иябс, сопредседатель партии, бывший министр обороны Артис Пабрикс и член правления партии, доктор экономики Вячеслав Домбровский.

Об этом Иябс заявил сегодня на пресс-конференции.

Следующие три кандидата в списке - председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника, член правления партии, депутат Цесисской думы Элина Стапулоне и заместитель председателя Айзкраукльской думы Дайнис Вингрис.

С 2019 года партию "Для развития Латвии" в Европарламенте представляет Иябс.

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