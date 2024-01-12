Лидерами "Для развития Латвии" на выборах в Европарламент будут Иябс, Пабрикс и Домбровский

Об этом Иябс заявил сегодня на пресс-конференции.

Следующие три кандидата в списке - председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника, член правления партии, депутат Цесисской думы Элина Стапулоне и заместитель председателя Айзкраукльской думы Дайнис Вингрис.

С 2019 года партию "Для развития Латвии" в Европарламенте представляет Иябс.

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