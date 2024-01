Бразилец Фелипе хочет создать семью с дамой из стран Балтии

"В Бразилии все смотрят реалити-шоу Ex On The Beach. В этом шоу я снимался со своей бывшей девушкой [диджеем Тайной из Бразилии], с которой я тоже жил в Латвии. Мы с моей бывшей девушкой во время съемок шоу находились на Карибах. А сейчас такая драма по телевидению, потому что мы каждый раз ссоримся. В этом шоу я представляю себя бразильцем, который уже много лет живет в Латвии", - говорит Фелипе.