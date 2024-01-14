Бразилец Фелипе хочет создать семью с дамой из стран Балтии

Фелипе Габриэль Ксавьер часто путешествует, он не раз упоминал, что является гражданином мира, но в будущем хотел бы присмотреть красавицу из стран Балтии, которая была бы готова создать семью, а также осуществить мечту Фелипе о рождении сына.

В настоящее время Фелипе находится в родной Бразилии, но в начале марта он вернется в Латвию. MTV Brasil в настоящее время каждый четверг транслирует реалити-шоу, снятое прошлым летом, в котором также участвует Фелипе.

"В Бразилии все смотрят реалити-шоу Ex On The Beach. В этом шоу я снимался со своей бывшей девушкой [диджеем Тайной из Бразилии], с которой я тоже жил в Латвии. Мы с моей бывшей девушкой во время съемок шоу находились на Карибах. А сейчас такая драма по телевидению, потому что мы каждый раз ссоримся. В этом шоу я представляю себя бразильцем, который уже много лет живет в Латвии", - говорит Фелипе.

Прошлый год бразилец провел в 17 разных странах на четырех континентах, но в этом году он намерен провести больше времени в Латвии. "У меня есть несколько проектов, которые необходимо реализовать. У меня есть план привезти в Латвию нескольких всемирно известных знаменитостей. Я также хочу в этом году купить дом или квартиру в Латвии", - говорит Фелипе.

Напомним, что до Тайны бразилец шесть лет состоял в отношениях с латвийской красавицей по имени Резия Степка. После расставания Фелипе признался, что виноват в разрыве счастливых отношений исключительно он сам - он был слишком поглощен своей работой и уже не уделял Резии достаточно внимания.

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