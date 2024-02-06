Два класса за год - возможна ли учеба экстерном в Латвии?

Программа "Домская площадь" поговорила с Елизаветой, которая в школе освоила материал 11 и 12 класса за один год.

Девушка отлично училась и скучала на уроках, по инициативе родителей она решилась на экстернат - окончании двух классов за один год.

"Сидела в школе до 6 вечера. Было тяжело, через месяц хотелось все бросить, но мне очень помогли учителя и, главное, меня поддержали родители", - вспоминает Елизавета.

По ее словам, за два месяца нужно было пройти весь материал 11 класса, после чего Елизавета смогла учиться вместе с 12 классом.

Директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин считает, что даже для одаренного ученика пройти материал двух классов за один год, - это очень серьезный вызов, и для этого нужны аргументы, а не просто желание.