Два класса за год - возможна ли учеба экстерном в Латвии?

В программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 выясняли, возможно ли в Латвии усвоить программу двух классов за один год, а также какие для этого существуют требования и показания.
Программа "Домская площадь" поговорила с Елизаветой, которая в школе освоила материал 11 и 12 класса за один год.
Девушка отлично училась и скучала на уроках, по инициативе родителей она решилась на экстернат - окончании двух классов за один год.
"Сидела в школе до 6 вечера. Было тяжело, через месяц хотелось все бросить, но мне очень помогли учителя и, главное, меня поддержали родители", - вспоминает Елизавета.
По ее словам, за два месяца нужно было пройти весь материал 11 класса, после чего Елизавета смогла учиться вместе с 12 классом.
Директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин считает, что даже для одаренного ученика пройти материал двух классов за один год, - это очень серьезный вызов, и для этого нужны аргументы, а не просто желание.
"Форсирование взросления ни к чему хорошему не приводит. Бывают случаи, когда экстернат действительно необходим, но в любом случае это лучше делать после 7 класса, но не в 1-3 классе. Ведь школа - это не только учеба, это еще и социализация, это как бы репетиция взрослой жизни", - отметил Денис Клюкин.
Чаще экстернат, как форму обучения, выбирают в частных школах, где учиться можно удаленно. Об этом рассказала директор Eiropas tālmācības vidusskola Европейской школы удаленного обучения Марина Ефремова.
Также она отвергла сомнения, что родители смогут помочь ребенку выполнить зачеты и контрольные, которые проводятся удаленно. Ведь централизованные экзамены все равно надо будет сдавать очно.
В правилах Кабинета Министров Латвии оговорены все критерии для того, чтобы учиться экстерном.
Самое главное, что заявление о таком обучении должно быть подано до начала учебного года. Если ученики еще несовершеннолетние, то такое заявление должны подать родители.
Итоговая оценка знаний по предмету не может быть низкой.
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