Инфоцентр морских торговых операций Великобритании сообщил о получении уведомления о падении ракеты в 500 метрах от танкера, который распологаялся в 90 морских милях юго-восточнее йеменского порта Аден. В сообщении говорится, что пострадавших в результате обстрела нет.

"Это был второй танкер с российской нефтью, который по ошибке стал объектом нападения хуситов", - цитирует сообщение Ambrey агентство Reuters. Подробнее о первом инциденте агентство не рассказало.

Йеменские хуситы, начиная с осени, атакуют морские суда в Красном море. Ночью на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене. Кремль осудил удары США и Великобритании, посчитав их "противоречащими международному праву".

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