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В Болдерае автопогрузчик насмерть сбил женщину

rus.tvnet.lv/LETA
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Автопогрузчик. Иллюстративное фото
Автопогрузчик. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В рижском микрорайоне Болдерая автопогрузчик сбил женщину, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

Около 13:13 в полицию поступила информация о том, что на улице Финиера, на территории одного из предприятий, мужчина на автопогрузчике сбил пешехода. Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Государственная полиция завела уголовный процесс.

За сутки в Латвии было зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 28 человек получили травмы и один человек погиб.

Оформлено 242 административных протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 38 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено одно административное и три уголовных дела, а за вождение под воздействием наркотиков - одно уголовное дело.

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