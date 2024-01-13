Видео ⟩ Тиктокерша удивила заявлением, что станет бабушкой в ​​37 лет

Мисти Хаятт рассказала, что ее старшая 20-летняя дочь ждет первенца и родит в апреле этого года.

Однако тот факт, что женщина является матерью четверых детей, показался пользователям соцсетей еще более невероятным, ведь внешне она выглядит куда моложе.

"Я забеременела Райли, когда мне было 15, и была с ее отцом с 12 до 21 года", - объяснила Мисти.

В то время она всю неделю копила карманные деньги на обед, чтобы купить тест на беременность. "Я просила маму купить мне гормональные противозачаточные таблетки, но она не согласилась".

Девять месяцев спустя, в возрасте 16 лет, она родила дочь, теперь признавая, что тогда не знала, что делает. С тех пор она родила еще трех дочерей - сейчас им 11, 13 и 16 лет.

Мисти не ожидала, что ее история вызовет такой резонанс.

Многих неприятно удивил тот факт, что женщина забеременела в 15 лет, а другие просто не могли поверить, что Мисти в свои годы выглядит настолько молодо.

Другие молодые родители, бабушки и дедушки поддержали женщину, написав, что в жизни бывает всякое, и это прекрасно, что можно увидеть, как растут твои внуки и даже их дети.

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