НАТО: война в Украине продлится как минимум до 2026 года

"Я призываю готовиться к длительной войне. Она не закончится в 2024 году, скорее всего, даже не в 2025-м. Мы ожидаем войны с небольшими наступательными и контрнаступательными операциями, а также с захватом и потерей территорий", - заявил Джоанэ.

Он признал, что НАТО испытывает "слишком большой оптимизм и энтузиазм" по поводу украинского контрнаступления, но призвал союзников не впадать в пессимизм, поскольку Украина "имеет достаточно ресурсов для победы в войне".

"Россия теряет 300 солдат в день, тысячи бронетехники, сотни самолетов. Они находятся не в лучшем положении", - сказал Джоанэ.

Он также напомнил, что украинцам удалось освободить половину территории, оккупированной РФ, после начала полномасштабного вторжения.

Джоанэ также упомянул, что Конгресс США, скорее всего, одобрит новый пакет военной помощи Украине. 12 января США подтвердили, что поставки оружия в Украину прекращены, поскольку в бюджете больше не осталось денег на эти цели.

Он подчеркнул, что проблема заключается не в нехватке денег, а в способности западных стран производить оружие, поскольку, по его словам, "Европа после окончания холодной войны не ожидала конфликта такого масштаба".

Агрессор Россия же перешла на экономику военного времени, а также получает оружие из Северной Кореи и Ирана.

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