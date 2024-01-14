Прогулы и опоздания в школе - как по уважительным, так и неуважительным причинам - существуют во всех учебных заведениях Латвии. По сравнению с предыдущим учебным годом, в этом количество пропусков занятий выросло в среднем на 20%. А это немало, заключают в Госслужбе качества образования.

"Каждая ситуация индивидуальна, но образование - это обязанность. И родители, и дети должны выполнять эту обязанность", - объясняет представитель Государственной службы качества образования Иван Янис Михайлов.

Также увеличивается количество школьников, которым приходится учиться по индивидуальному учебному плану. Директора школ прогнозируют, что вскоре таких станет больше, чем стандартных планов.

В настоящее время в Латвии порядок, связанный с прогулами, определяются каждой школой индивидуально. Государство уважает автономию и традиции каждой школы. Справка от врача - отсутствие по уважительной причине, а остальное зависит от школы.

Учитывая ситуацию, в Сейме началась дискуссия о семейной ответственности. А именно, нарушения правил внутреннего распорядка школы, в том числе прогулы и введение школы в заблуждение, в будущем могут стать административным правонарушением со штрафами для родителей.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

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