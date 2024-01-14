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В Курземе горела крыша дома площадью 200 кв. метров

rus.tvnet.lv/LETA
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Пожарный VUGD. Иллюстративное фото.
Пожарный VUGD. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 13 января, в Тадайкской волости Южнокурземского края загорелась крыша одноэтажного жилого дома площадью 200 квадратных метров, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

До прибытия VUGD из дома эвакуировались четыре человека.

Также горел столб линии электропередач рядом со зданием. В 3:20 пожар был ликвидирован.

В 3:05 пожарные прибыли в Стелпскую волость Баусского края, где произошел пожар в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. Горели диван и кровать на площади восемь квадратных метров. Пожарные спасли одного человека.

Всего за сутки с 6:30 13 января по 6:30 14 января в VUGD поступило 37 вызовов, в том числе 13 на пожары, 15 на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.

В субботу в Латвии зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали девять человек, в том числе три пешехода, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Оформлено 317 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 78 - за превышение скорости и 14 - за агрессивное вождение.

Задержано десять водителей в состоянии алкогольного опьянения, заведено семь уголовных процессов.

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