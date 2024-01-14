Эксперт: принадлежащая Петру Авену "Альфа-Групп" финансирует армию России

Незадолго до 2024 года фирма, принадлежащая российским олигархам Петру Авену и Михаилу Фридману, заявила, что требует взыскать с Украины в арбитражном суде ущерб в размере миллиарда долларов. Гражданин Латвии Авен утверждает, что не имеет к иску никакого отношения. Украинский эксперт ставит это под сомнение.
На этой неделе президент Эдгар Ринкевич, приняв в Риге президента Украины Владимира Зеленского, мог гордиться - Латвия первой начала национализировать российские активы, а именно Дом Москвы, чтобы передать вырученные средства Украине.
Гордость омрачает тот факт, что Латвия остается и убежищем для попавшего под санкции российского олигарха Петра Авена. Он является совладельцем люксембургской компании ABH Holdings, которая две недели назад заявила, что обвиняет в суде Украину и требует взыскать с охваченной войной страны миллиард долларов.
"С точки зрения украинцев они являются частью российской военной машины. Точно. Ведь русские олигархи на Западе пытаются выдать себя за старательных предпринимателей, которым повезло построить в России успешный бизнес. Но российская экономика так не работает. Их экономика работает как феодальное государство, в котором российское правительство разрешает конкретным людям контролировать какой-либо из секторов народного хозяйства", - подчеркивает юрист украинского Центра борьбы с коррупцией Татьяна Шевчук.
ABH Holdings в Украине принадлежал одному из крупнейших банков страны. Его называли так же, как и кредитное учреждение Авена и его бизнес-партнера Михаила Фридмана в России - "Альфа-Банк".
Когда Европа установила против них санкции, были опасения, что из этого системно важного банка начнут утекать деньги и его крах разрушит всю финансовую систему. Государство должно было действовать и перенять контроль в банке. Национализация завершилась после почти года дискуссий в украинском парламенте.
"Они пытались оказать давление на общественность, они пытались писать письма от известных представителей независимой российской оппозиции, предлагали деньги, показывали себя крупными благотворителями в Украине и говорили, что будут жертвовать на благотворительность еще больше, если их освободят от санкций. Они хотели, чтобы Украина заявила, что мы не видим Фридмана и Авена как олигархов и что они тоже лишь жертвы режима", - отмечает Шевчук.
Согласно международным нормам Украина имеет право защищать свой суверенитет не только военным путем, но и экономическими механизмами. А люксембургская фирма, принадлежащая Фридману и Авену, попытается взыскать за национализированный банк компенсацию.
Украинский эксперт пояснила, что олигархи являются инструментами политической власти России. В Украину они инвестировали огромные деньги, чтобы получить контроль над целыми отраслями, а теперь пытаются финансово ослабить Украину.
"Альфа-Групп" по-прежнему продолжает финансировать войну, не только платя налоги в России. Журналисты собрали множество доказательств того, что они оказывали российской армии финансовые услуги, военнослужащим выдавали страховку, принадлежащие им пищевые фабрики поставляли еду", - говорит эксперт.
К Авену применены как европейские, так и американские санкции, но выдворить из Латвии его нельзя. Он получил гражданство Латвии в 2016 году. Как установило расследование KNAB - благодаря возможной благосклонности политика Эдгара Яунупса ("Для развития Латвии") и предпринимателя Гунтиса Рависа.
Вскоре после вторжения России в Украину Сейм решил, что латвийского гражданства можно будет лишить за поддержку военных преступлений. Спустя почти полтора года США также ввели против Авена и его компаний санкции. Латвийское Бюро по защите Сатверсме сообщило, что начало проверку статуса гражданства Авена.
В сентябре прошлого года Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство в отношении бизнес-партнера Петра Авена Михаила Фридмана за финансирование войны, развернутой против Украины. Латвийские службы надеются, что Украина и другие страны предоставят информацию о действиях Авена и его предприятий, что позволит лишить его гражданства.
Директор Бюро по защите Сатверсме Эгил Звиедрис прокомментировал программе Nekā personīga:
"Мы по-прежнему ждем от отдельных партнеров по сотрудничеству информации, которая могла бы дать существенный повод для принятия решения о гражданстве господина Авена.
Мы также обращались к украинским партнерам с учетом последних инициированных процессов против и "Альфа-Банка", и господина Фридмана. Я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет в том эмоциональном желании общества добиться быстрого и справедливого - на взгляд общественности - решения вопроса. Мы должны руководствоваться чисто юридическими соображениями.
Наше решение обязательно будет обжаловано, и мы должны быть юридически уверены, что, идя в суд, не проиграем этот суд. Быстрое решение без юридического обоснования может закончиться неблагоприятно для нас".
Звиедрис не назвал конкретного времени, когда может обсуждаться вопрос о лишении Авена гражданства.
На письменно заданный вопрос Nekā personīga о том, были ли у Украины моральные и юридические основания для национализации банка в Украине, Авен не ответил. Этично ли выступать против Украины, он также не комментирует.
Представитель Авена адвокат Янис Карклиньш утверждает, что уже заключена сделка по продаже акций ABH Holdings, которая уже год ждет одобрения кипрского регулятора.
Со всех должностей в бизнес-структурах он ушел в отставку и в принятии решения об обращении в арбитражный суд против Украины также не участвовал.
Карклиньш пишет журналистам Nekā personīga:
"Сделка по принадлежащим клиенту акциям ABH Holding заключена и уже почти год ждет одобрения кипрского регулятора. К сожалению, кипрские власти задерживаются с утверждением сделки, поэтому мы обратились и в Еврокомиссию, и к представителям правительства Латвии, чтобы, используя правовые и дипломатические инструменты, помочь Авену выйти из российских активов. Пока ситуация не изменилась, и клиент все еще с нетерпением ждет решения кипрских властей.
С учетом заключенной сделки по продаже Авен еще весной 2022 года ушел со всех постов, которые он занимал в различных бизнес-структурах холдинга ABH. Соответственно, он также отстранен от принятия дальнейших решений, в том числе и по обращению в арбитраж против Украины. Авен - миноритарный акционер в этой компании, где кроме российских акционеров, кстати, есть и итальянский банк. Он не участвует в принятии решений, в том числе в арбитраже. В связи с этим клиент не может комментировать причины принятия этого решения ".
То, является ли пребывание Авена в Латвии угрозой безопасности, обсуждалось как в коридорах Сейма, так и в правительстве. Официальные лица утверждают, что бессильны, пока службы безопасности не нашли доказательств того, что Авен финансирует войну против Украины.
Nekā personīga задала интересующие вопросы председателю Комитета Сейма по национальной безопасности Айнару Латковскису.
NP: Это риск безопасности для страны?
Латковскис: Конечно. С самого начала. Плюс решение США о включении его в санкционный список и информация о том, что он выступал против Украины, независимость которой и желание защитить свою страну мы поддерживаем как финансово, так и в военном отношении.
На вопрос Nekā personīga о том, поступала ли в распоряжение Бюро по защите Сатверсме информация о том, что Авен ищет внутри Латвии и лобби, и юридическую поддержку, которая помогла бы отменить санкционные решения, Звиедрис ответил, что "периодически такого рода неформальная информация, конечно, появляется, но в распоряжении службы нет свидетельств того, что, если что-то подобное и происходит, эти вопросы получают какое-то положительное продвижение".
Получил письма поддержки от латвийских должностных лиц
Nekā personīga уже сообщала, что в начале прошлого года Авен через присяжного адвоката Андриса Малендерса направил в Министерство юстиции и Министерство иностранных дел письмо, в котором выразил протест против того, что Латвия торпедировала его попытку оспорить санкции Евросоюза в суде. Он считал их необоснованными.
В его защиту показания дали несколько известных в России и в Украине бывших политиков, журналистов, диссидентов и правозащитников.
Письма в поддержку прислали и три бывших должностных лица Латвии - бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, экс-министр по вопросам сообщения и иностранных дел Айвис Ронис, а также бывший премьер, министр юстиции и иностранных дел Валдис Биркавс.
В свою очередь мэр Огре Эгил Хелманис намеревался показать в городе фарфоровые работы довоенных латышских художников, принадлежащие Авену. Это вызвало недоумение как в обществе, так и среди союзников Хелманиса по партии. Хотя он отрицал, что встречался с Авеном, это оказалось ложью. На фотографиях произведений искусства, сделанных мэром, в отражении стеклянных витрин Nekā personīga заметила людей, похожих на Эгила Хелманиса и Петра Авена.
В то время неопознанным на фотографиях оставалось отражение третьего человека. После более тщательного осмотра он очень напомнил бывшего генерального секретаря "Национального объединения" Айгара Лусиса.
NP: Мы заметили в одном отражении и вас. Можете подтвердить - участвовали в том мероприятии?
Лусис: Я не уверен, кто мне вообще звонит?
NP: Гуна Глейзде, передача Nekā personīga. Мы можем встретиться лично.
Лусис: Много, много фейковых новостей, много ложной информации, что я боюсь говорить с кем-то. На случай, если это не вы, а выдаете себя за такового.
NP: Можем встретиться лично, можете проверить документы и быть абсолютно уверены.
С трибуны Сейма Авена защищал и депутат от Нацобъединения Александр Кирштейнс. Его однопартиец Эдвин Шноре уже дважды обращался в МВД, требуя принять решение о лишении Авена гражданства.
Шноре заявил передаче:
"Мы говорили внутри партии, выражено недоумение, когда господин Хелманис встречался. Многим в партии казалось, что этого делать не следовало. Именно потому, что та неопределенность, которая была, которая - что там скрывать - бросала тень на всю партию, отчасти и потому необходимо публично идти и с заявлением обращаться, публично продвигать это дело.
Что может дать Авен? Это, наверное, деньги. Это деньги, которые он может дать в обмен на какие-то услуги. Не обязательно быть доктором политических наук, чтобы это понимать. Видимо, это так. Именно поэтому нужно совершенно четко выразить позицию, что мы - латвийское государство - ничего не хотим, никаких связей ни с этим человеком, ни с его деньгами".
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в интервью Delfi тоже вспоминает, что Авен помог организовать визит в Москву в 2010 году и мог напрямую позвонить Путину.
Негативную публичность миллиардер в Латвии пытается уравновесить. В желтом журнале появляется статья о том, что Авен случайно был замечен в Музее оккупации и усердно изучает латышский язык. В интервью газете он рассказал, что не имеет никакого отношения к Путину и сравнивает направленные против него санкции с преследованиями советских времен. Деловой журнал пространно рассказывает о том, как Авен пришел к состоятельности без использования государственных ресурсов или коррупции.
Правда, в этих интервью Авен не упоминает о том, что в 90-е годы он был министром внешних экономических связей и лично дал разрешение чиновнику офиса мэра Санкт-Петербурга Владимиру Путину на осуществление сделок на сумму около 100 миллионов долларов. Они предусматривали в виде бартера обмен нефти и других исходных материалов на продовольствие для жителей Санкт-Петербурга. Сырье вывозили, но продукты питания никто так и не получил.
В ответах Nekā personīga адвокат Авена пишет, что он "против войны". Таким образом, он до сих пор публично не осудил Путина, российскую агрессию, как это сделал, например, другой российский банкир Олег Тиньков. Он назвал режим Путина фашистским, отказался от российского гражданства, вынужденно отказался от бизнеса в России. За это Великобритания в этом году вычеркнула его из санкционного списка.
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