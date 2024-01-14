Эксперт: принадлежащая Петру Авену "Альфа-Групп" финансирует армию России

В его защиту показания дали несколько известных в России и в Украине бывших политиков, журналистов, диссидентов и правозащитников.

Письма в поддержку прислали и три бывших должностных лица Латвии - бывший президент Латвии Андрис Берзиньш, экс-министр по вопросам сообщения и иностранных дел Айвис Ронис, а также бывший премьер, министр юстиции и иностранных дел Валдис Биркавс.

В свою очередь мэр Огре Эгил Хелманис намеревался показать в городе фарфоровые работы довоенных латышских художников, принадлежащие Авену. Это вызвало недоумение как в обществе, так и среди союзников Хелманиса по партии. Хотя он отрицал, что встречался с Авеном, это оказалось ложью. На фотографиях произведений искусства, сделанных мэром, в отражении стеклянных витрин Nekā personīga заметила людей, похожих на Эгила Хелманиса и Петра Авена.

В то время неопознанным на фотографиях оставалось отражение третьего человека. После более тщательного осмотра он очень напомнил бывшего генерального секретаря "Национального объединения" Айгара Лусиса.

NP: Мы заметили в одном отражении и вас. Можете подтвердить - участвовали в том мероприятии?

Лусис: Я не уверен, кто мне вообще звонит?



NP: Гуна Глейзде, передача Nekā personīga. Мы можем встретиться лично.

Лусис: Много, много фейковых новостей, много ложной информации, что я боюсь говорить с кем-то. На случай, если это не вы, а выдаете себя за такового.

NP: Можем встретиться лично, можете проверить документы и быть абсолютно уверены.