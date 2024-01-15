Гороскоп на неделю с 15 по 21 января: все может измениться к лучшему, но есть один опасный день

Скорпион

Скорпионам необходимо учитывать свое эмоциональное состояние при принятии важных решений. Нужно быть спокойнее и собраннее. Неделя пройдет очень успешно, если следовать распорядку и методично заниматься наиболее важными делами. В этот период неплохо будет продвигаться научная деятельность, поэтому стоит использовать возможностью для получения новых знаний и опыта.

Стрелец

Для Стрельцов наступает лучшее время для общения и поиска новых знакомств. Им стоит взять себя в руки и прислушаться к голосу разума, а не идти на поводу эмоций, если дело касается любви или крупных денег. Стрельцам пригодится уверенность в себе и хорошее настроение. Это будет привлекать позитивных людей и отталкивать беды, проблемы и неудачи. В любовной сфере, как и в делах, можно и даже нужно проявлять креативность.

Козерог

Козероги умеют переходить от слов к действиям. На неделе с 15 по 21 января эта способность будет самой важной для них. Они смогут показать отличный пример, чем окажут мощнейшее влияние на окружающих. В свободное от работы и бизнеса время стоит устраивать себе небольшие встряски при помощи смены обстановки. Не стоит сидеть дома целыми днями в такое время, дабы не переутомиться психологически.

Водолей

В эти семь дней для Водолеев отправная точка всех достижений - правильно поставленная цель. Если верно ее поставить, то все пройдет гладко. Важно помнить о том, что наиболее важно в данный момент, особенно для самих Водолеев. Время - самый ценный ресурс, и расходовать его нужно осторожно. Еще данный период отлично подходит для расставания с ненужными вещами - нужно выбросить все старое, рваное, сломанное.

Рыбы

Рыбам нужно помнить о том, что сила действия всегда равна силе противодействия. На этой неделе данный закон будет работать еще более четко. Если перейти кому-то дорогу, то, скорее всего, этот человек захочет отомстить. Не нужно наживать себе врагов дерзостью и наглостью. Важно уважать окружающих и пытаться действовать сообща - такой подход поможет Рыбам стать более успешными в любой деятельности.

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