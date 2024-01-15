Гороскоп на неделю с 15 по 21 января: все может измениться к лучшему, но есть один опасный день

В период с 15 по 21 января жизнь может измениться к лучшему, однако стоит помнить о 20 января - этот день будет весьма непростым и даже опасным. Виновниками можно назвать Солнце и Плутон, которые сольются в опасном аспекте - соединении, предупреждают астрологи DailyHoro.
Овен
Неделя пройдет довольно плодотворно из-за обострившихся умственных способностей Овнов, а также из-за того, что ничто не будет им мешать. Меркурий и Марс продолжат наделять этих людей энергией решительности, поэтому Овнам важно решать поставленные ранее задачи, а не гнаться за чем-то новым и призрачным. Также не стоит отвлекаться на второстепенные дела.
Телец
Выходные дни и в целом свободное время астрологи советуют Тельцам проводить вне дома. Для этого подойдет поход в кафе с друзьями, в кино на свидание, в гости к родственникам и так далее. Самое главное - задать рабочий ритм на всю неделю. Астрологи призывают Тельцов к осторожности в деловом и личном общении. Не нужно рассказывать всем подряд о своих новых отношениях или о новой должности.
Близнецы
Близнецам важно провести это время как можно спокойнее, чтобы не провоцировать конфликтные ситуации. Если Близнецы направят все силы на достижение желаемого результата, то у них все получится. Это актуально не только для работы, но и для амурной сферы - сейчас имеются все шансы наладить отношения со второй половинкой. В выходные дни важно позаботиться о своем комфорте и провести время в кругу близких людей.
Рак
Планеты-покровители Раков находятся в сильной позиции, что довольно благоприятно для ведения любых дел. Венера в ослабленном состоянии не даст поддержки, поэтому Ракам нужно будет искать моральную подпитку самим. Тем не менее сделать это будет не так сложно благодаря Меркурию. Астрологи советуют проявить инициативу в работе и любовной сфере.
Лев
Ночные светила поспособствуют раскрытию творческих способностей Львов. В эти дни у представителей данного знака появится возможность реализовать свои планы и начать что-то новое, добиться оглушительного успеха. Важно как можно скорее мобилизовать силы и перестать искать отговорки. Львов ждет появление дополнительного источника энергии для решения проблем и смелых решений в деловой и личной сферах.
Дева
Стабильная энергетика планеты-союзника в лице Меркурия даст возможность Девам использовать свой внутренний резерв для активных действий в деловой сфере. Астрологи советуют с 15 по 21 января планировать дела, покупки, совершать сделки, отправляться в деловые командировки, работать над собой, заниматься учебой. В выходные дни астрологи рекомендуют уделить внимание личной жизни.
Весы
Весам согласно гороскопу на этой неделе придется использовать лишь собственную энергию и силы для достижения наилучших результатов. Скорее всего, сложные задачи станут чуть проще. Нужно воспользоваться моментом. Вряд ли планы будут рушиться, но 20 января стоит быть на чеку. Соединение Солнца и Плутоном вполне может стать причиной нарушения планов, появления внутренних противоречий.
Скорпион
Скорпионам необходимо учитывать свое эмоциональное состояние при принятии важных решений. Нужно быть спокойнее и собраннее. Неделя пройдет очень успешно, если следовать распорядку и методично заниматься наиболее важными делами. В этот период неплохо будет продвигаться научная деятельность, поэтому стоит использовать возможностью для получения новых знаний и опыта.
Стрелец
Для Стрельцов наступает лучшее время для общения и поиска новых знакомств. Им стоит взять себя в руки и прислушаться к голосу разума, а не идти на поводу эмоций, если дело касается любви или крупных денег. Стрельцам пригодится уверенность в себе и хорошее настроение. Это будет привлекать позитивных людей и отталкивать беды, проблемы и неудачи. В любовной сфере, как и в делах, можно и даже нужно проявлять креативность.
Козерог
Козероги умеют переходить от слов к действиям. На неделе с 15 по 21 января эта способность будет самой важной для них. Они смогут показать отличный пример, чем окажут мощнейшее влияние на окружающих. В свободное от работы и бизнеса время стоит устраивать себе небольшие встряски при помощи смены обстановки. Не стоит сидеть дома целыми днями в такое время, дабы не переутомиться психологически.
Водолей
В эти семь дней для Водолеев отправная точка всех достижений - правильно поставленная цель. Если верно ее поставить, то все пройдет гладко. Важно помнить о том, что наиболее важно в данный момент, особенно для самих Водолеев. Время - самый ценный ресурс, и расходовать его нужно осторожно. Еще данный период отлично подходит для расставания с ненужными вещами - нужно выбросить все старое, рваное, сломанное.
Рыбы
Рыбам нужно помнить о том, что сила действия всегда равна силе противодействия. На этой неделе данный закон будет работать еще более четко. Если перейти кому-то дорогу, то, скорее всего, этот человек захочет отомстить. Не нужно наживать себе врагов дерзостью и наглостью. Важно уважать окружающих и пытаться действовать сообща - такой подход поможет Рыбам стать более успешными в любой деятельности.
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