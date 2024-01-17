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Юлия Закирова: 25 лет в музыке и работа с Раймондом Паулсом

Юлия Закирова Фото: Jānis Škapars/ TVNET
rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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"У меня, наверное, особо не было выбора", - говорит о своей профессии латвийская джазовая певица Юлия Закирова, которая вот уже 25 лет своей жизни посвятила музыке. 

Путь через сопротивление

11 января в клубе Blues House Юлия Закирова презентовала свой первый альбом, получивший название Golden Hour ("Золотой час" - в пер. с анг.). Golden Hour доступен не только на стриминговых платформах, но и в виде CD и на виниле.

Юлия Закирова из музыкальной семьи. Она полтора года училась в музыкальной школе New Park в Дублине, а после - в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола. В 2006 году Юлия получила Гран-при на конкурсе Sony Jazz Stage, а также участвовала в многочисленных фестивалях в Латвии и за рубежом. Сотрудничала с такими музыкантами, как Янис Стибелис, Денис Пашкевич, Мадар Калниньш, Интарс Бусулис, Раймонд Паулс (запись CD "Моя любимая мелодия"), и многими другими.

Дома у Юлии всегда гостили музыканты. Она выросла в абсолютно творческой среде. При этом родители не давили на юную Юлию, чтобы она серьезно занялась музыкой. По ее словам, она музицировала, но любила это делать, когда никто не наседает - не из-под палки. В 15 лет ей очень захотелось спеть песню на выпускном. За помощью она обратилась к друзьям-музыкантам, которые играли с ее отцом, пока тот гостил на своей родине.

"Я в отсутствие папы познакомилась со всеми его коллегами. Мне было 15 лет. Тогда на выпускном я выступила первый раз", - вспоминает Юлия. После этого коллеги отца стали приглашать девушку выступать вместе с ними. "Когда папа приехал, я уже, можно сказать, вовсю выступала с его коллегами на праздничных вечерах".

Джаз пришел в ее жизнь постепенно. Сначала ей стали нравиться джазовые мелодии. Тогда стало понятно, в каком направлении следует двигаться. В 15-16 лет Юлия начала профессионально заниматься вокалом, а в 19-20 лет у нее был первый опыт работы с живым составом. Это ее очень вдохновило.

Дело в том, что раньше она пела только на слух, не зная не только, где какая нота на клавишах фортепиано, но и где какая нота на нотном стане. Ее первый педагог Эмилия дала ей очень много не только в плане вокального мастерства, но и в психологической работе артиста. Юлия четко запомнила, что на сцене все личные эмоции надо отбросить и делать то, что нужно. После она уже работала с Ингой Берзиней. "Это такая наша джазовая мама. Это педагог, с кем мы дольше всех в жизни были и шли рука об руку. С ней пришла вот эта способность очень любить людей. В ней так много этой вселенской любви, которой хочется делиться".

Юлия Закирова
Юлия Закирова Фото: Пресс-фото/ Алексей Белокопытов

Безусловная любовь

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