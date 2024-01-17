Юлия Закирова: 25 лет в музыке и работа с Раймондом Паулсом

"У меня, наверное, особо не было выбора", - говорит о своей профессии латвийская джазовая певица Юлия Закирова, которая вот уже 25 лет своей жизни посвятила музыке.
Путь через сопротивление
11 января в клубе Blues House Юлия Закирова презентовала свой первый альбом, получивший название Golden Hour ("Золотой час" - в пер. с анг.). Golden Hour доступен не только на стриминговых платформах, но и в виде CD и на виниле.
Юлия Закирова из музыкальной семьи. Она полтора года училась в музыкальной школе New Park в Дублине, а после - в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола. В 2006 году Юлия получила Гран-при на конкурсе Sony Jazz Stage, а также участвовала в многочисленных фестивалях в Латвии и за рубежом. Сотрудничала с такими музыкантами, как Янис Стибелис, Денис Пашкевич, Мадар Калниньш, Интарс Бусулис, Раймонд Паулс (запись CD "Моя любимая мелодия"), и многими другими.
Дома у Юлии всегда гостили музыканты. Она выросла в абсолютно творческой среде. При этом родители не давили на юную Юлию, чтобы она серьезно занялась музыкой. По ее словам, она музицировала, но любила это делать, когда никто не наседает - не из-под палки. В 15 лет ей очень захотелось спеть песню на выпускном. За помощью она обратилась к друзьям-музыкантам, которые играли с ее отцом, пока тот гостил на своей родине.