Юлия Закирова: 25 лет в музыке и работа с Раймондом Паулсом

"Я в отсутствие папы познакомилась со всеми его коллегами. Мне было 15 лет. Тогда на выпускном я выступила первый раз", - вспоминает Юлия. После этого коллеги отца стали приглашать девушку выступать вместе с ними. "Когда папа приехал, я уже, можно сказать, вовсю выступала с его коллегами на праздничных вечерах".

Джаз пришел в ее жизнь постепенно. Сначала ей стали нравиться джазовые мелодии. Тогда стало понятно, в каком направлении следует двигаться. В 15-16 лет Юлия начала профессионально заниматься вокалом, а в 19-20 лет у нее был первый опыт работы с живым составом. Это ее очень вдохновило.

Дело в том, что раньше она пела только на слух, не зная не только, где какая нота на клавишах фортепиано, но и где какая нота на нотном стане. Ее первый педагог Эмилия дала ей очень много не только в плане вокального мастерства, но и в психологической работе артиста. Юлия четко запомнила, что на сцене все личные эмоции надо отбросить и делать то, что нужно. После она уже работала с Ингой Берзиней. "Это такая наша джазовая мама. Это педагог, с кем мы дольше всех в жизни были и шли рука об руку. С ней пришла вот эта способность очень любить людей. В ней так много этой вселенской любви, которой хочется делиться".