Диетологи назвали 10 худших напитков для похудения

Когда люди решают сбросить вес, в первую очередь думают о том, какие продукты добавить или исключить из рациона. Однако правильно выбранные напитки не менее важны для эффективного похудения. Специалисты по питанию рассказали, каких напитков следует избегать, пишет Eat This, Not That.