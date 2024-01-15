Диетологи назвали 10 худших напитков для похудения

10 худших напитков для похудения



Фруктовый сок. Как отмечает диетолог Дестин Муди, сок не дает такого чувства насыщения, как употребление фруктов, что способствует увеличению потребления калорий. Многие фруктовые соки содержат добавленный сахар, который может помешать снижению веса.

Латте. Этот кофе содержит молоко, сливки и сахар, которые могут помешать похудению.

Алкоголь. Алкогольные напитки являются основным фактором увеличения веса и могут препятствовать усилиям по его нормализации.

Овсяное молоко. Проблема с этим растительным молоком заключается в том, что в нем мало белка, но много углеводов.

Энергетические напитки. В эти напитки обычно добавляют сахар или другие калорийные ингредиенты для улучшения вкуса, говорят диетологи.

Сливочные лимонады. Эти газированные напитки, содержащие много сахара без пищевой ценности, содержат пустые калории, которые, как предупреждают диетологи, могут быстро накапливаться в организме.

Лимонад. Несмотря на то, что лимонад может казаться совершенно безобидным напитком, сахара в нем - избыток, что очень калорийно.

Коктейли без белка. Коктейли, которые часто называют здоровыми, могут быть настоящими сахарными "бомбами".

Спортивные напитки. Диетологи отмечают, что в этих напитках зачастую содержится много сахара и не хватает питательных веществ.

Модные напитки с оливковым маслом. Несмотря на то, что оливковое масло играет важную роль в здоровом питании, его добавление в напитки не способствует снижению веса из-за избытка калорий.

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