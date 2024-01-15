С 15 февраля в Латвии запрещено использование транспортных средств с российскими номерами

Если транспортное средство не будет зарегистрировано в Латвии в указанный срок и будет выявлено его использование в дорожном движении после 14 февраля, оно будет конфисковано и передано Украине, тем самым оказав ей поддержку в борьбе с государством-агрессором. По истечении указанного срока перерегистрация транспортного средства, зарегистрированного в Российской Федерации, в Латвии не будет разрешена.

С 15 февраля использование транспортного средства, зарегистрированного в Российской Федерации, в дорожном движении в Латвии разрешено, если транспортное средство пересекает территорию Латвии не более одного раза транзитом, и это необходимо сделать в течение 24 часов. Перед въездом в Латвию с помощью электронных услуг CSDD лицо должно будет предоставить следующую информацию о транспортном средстве и его водителе:

марка и модель автомобиля;

страна регистрации транспортного средства;

государственный регистрационный номер транспортного средства;

имя, фамилия, дата рождения и адрес электронной почты водителя транспортного средства;

период, в течение которого транспортное средство будет участвовать в дорожном движении в Латвии, не превышающий 24 часа.

С 15 февраля использование транспортного средства, зарегистрированного в Российской Федерации, в дорожном движении на территории Латвии разрешается, если транспортное средство находится в собственности или во владении лица, пользующегося иммунитетом и привилегиями в соответствии с обязательными для Латвии нормами международного права, или принадлежит лицу, которое отправляется в краткосрочную поездку, в том числе транзитом, для выполнения официальных обязанностей или для оказания технической поддержки латвийскому или иностранному дипломатическому или консульскому представительству или международной организации. По требованию компетентного должностного лица должны быть представлены документы, удостоверяющие указанные обстоятельства. В этом случае в электронных услугах, предоставляемых CSDD, не требуется предоставлять информацию об использовании транспортного средства в дорожном движении.

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