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В Риге внесены изменения в расписание 58-го автобуса

rus.tvnet.lv
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Фото: Sintija Zandersone/LETA

Со следующего понедельника, 22 января, в расписание движения 58-го автобуса в рабочие дни будут внесены изменения, сообщили в компании Rīgas satiksme.

Изменения будут внесены с учетом анализа данных о пассажиропотоке на 58-м маршруте.

Планируется сократить интервал движения автобусов в утренние часы пик с 20 минут до 15 минут, а в вечерние часы - с 30 до 20-25 минут, увеличив таким образом количество рейсов с 63 до 73 рейсов.

Согласно информации на сайте компании, 58-ой автобус курсирует из Пурвциемса в Вецмилгравис.

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