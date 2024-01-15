Фото ⟩ Извержение вулкана в Исландии: сгорели несколько домов

Галерея: извержение вулкана в Исландии

Вулкан на полуострове Рейкьянес начал извергаться рано утром в воскресенье, 14 января, и лава двинулась в сторону рыбацкого городка.

По словам эксперта, сбылся "наихудший сценарий", вынудивший эвакуировать всех жителей города из-за извержения. Жители на данный момент в безопасности.

Защитные сооружения, построенные после последнего извержения в декабре, частично сдержали поток лавы, но некоторые не смогли выдержать давление.

Поток лавы перерезал главную дорогу, ведущую в город.

Прямой эфир: извержение вулкана в Исландии

Извержение произошло после серии землетрясений в этом регионе. В течение нескольких недель вокруг вулкана были построены стены, чтобы отвести расплавленную породу от города, где проживает около 4000 человек.

Метеорологическое управление Исландии сообщило, что в некоторых местах барьеры проломились, что позволило лаве хлынуть в город, которая затем подожгла дома и постройки.

Это пятое извержение вулкана в Исландии за два года. Предыдущее извержение произошло 18 декабря 2023 года в том же районе.

Извержения вулканов происходят в Исландии регулярно. Во время извержения вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году в атмосферу были выброшены огромные облака пепла, из-за которых пришлось надолго прекратить авиасообщение над Европой.

В случае с извержениями на Рейкьянесе ученые не ожидают столь мощных выбросов пепла.

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