Во вторник отменены шесть рейсов Ecolines

SIA Norma-A, осуществляющее пассажирские перевозки под маркой Ecolines, во вторник отменило шесть рейсов из-за нехватки водителей автобусов, а AS Liepājas autobusu parks из-за поломки автобуса отменило два рейса, сообщает Автотранспортная дирекция.

У перевозчика Norma-A были отменены рейсы Ауце - Рига в 5:15 утра и Рига - Талси - Вентспилс в 7:10 утра. Также отменены рейсы Вентспилс - Рига в 11:30, Рига - Вентспилс в 12:20, Рига - Ауце - Приедула - Руба - Эзере в 15:10 и Вентспилс - Рига в 17:55.

В то же время из-за поломки автобуса предприятие Norma-A отменило во вторник рейс Резекне - Малта - Дагда в 7:55.

Предприятие Liepājas autobusu parks во вторник из-за поломки автобуса отменило рейс Рига - Даугмале - Калнини в 8:40 и рейс Калнини - Даугмале - Рига в 9:40.

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