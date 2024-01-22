Мальвина Мани: успех в Сети, жизнь с постоянной болью и спасение на Твайка

Смелая, яркая, многогранная, открытая, с искоркой безумия в глазах. Казалось, еще немного, и она будет на вершине популярности. Тем более что Мальвина совершенно естественным образом вошла в окружение интернет-селебрити тех временем, а с некоторыми даже подружилась: Lee Kei, Данила Поперечный, Эльдар Джарахов, Алина Пязок (продюсер Little Big) и многие другие.

В Латвию из России Мальвина вернулась в пандемию - без денег, особых связей и понимания, что делать дальше. Кроме того, давали о себе знать не только финансовые, но и ментальные проблемы.

В 2022 году Мальвина устроилась на радио - казалось, что теперь она вытащила счастливый билет, но и тут ничего не получилось. Параллельно с трудностями на радио девушка поняла, что пришло время спасать себя, и позвонила в Рижский центр психиатрии и наркологии, расположенный на улице Твайка...