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Мальвина Мани: успех в Сети, жизнь с постоянной болью и спасение на Твайка

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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В 2016 году рижанка Мальвина Мани смело ворвалась в тренды русскоговорящего YouTube со своими откровенными видео с миллионами просмотров. "Я не шла на YouTube за деньгами", - говорит она. Честные беседы с подписчиками, оголенные эмоции, шокирующие признания... Все это принесло любовь аудитории, доверие, миллионные просмотры, но не заработок.

Смелая, яркая, многогранная, открытая, с искоркой безумия в глазах. Казалось, еще немного, и она будет на вершине популярности. Тем более что Мальвина совершенно естественным образом вошла в окружение интернет-селебрити тех временем, а с некоторыми даже подружилась: Lee Kei, Данила Поперечный, Эльдар Джарахов, Алина Пязок (продюсер Little Big) и многие другие.

В Латвию из России Мальвина вернулась в пандемию - без денег, особых связей и понимания, что делать дальше. Кроме того, давали о себе знать не только финансовые, но и ментальные проблемы.

В 2022 году Мальвина устроилась на радио - казалось, что теперь она вытащила счастливый билет, но и тут ничего не получилось. Параллельно с трудностями на радио девушка поняла, что пришло время спасать себя, и позвонила в Рижский центр психиатрии и наркологии, расположенный на улице Твайка...

Особая связь с природой

"Гарциемс - это мое место силы", - вспоминая свое счастливое детство и юность популярный блогер Мальвина Мани. "Наверное, это единственное место, которое я за всю свою жизнь могла бы назвать "домом". Там у бабушки...

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