Мошенники нашли новый способ шантажировать жертв, выманивая у них крупные суммы

В этом году в Южнокурземский участок Курземского регионального управления Госполиции и Южноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции поступила информация от нескольких жителей о попытках вымогательства денег, причем в одном из случаев начат уголовный процесс.

Выяснилось, что как мужчины, так и женщины во время переписки в социальных сетях отправляли незнакомым лицам свои обнаженные фото, в отдельных случаях и видеоматериалы, после чего члены переписки требовали денежные средства, в противном случае угрожая опубликовать эти фотографии. В одном случае вымогали более 2000 евро, а в другом случае вместо денег потребовали пароли соцсетей, которые житель отправлял, лишившись доступа к своим профилям в соцсетях, сообщила Шершнева.