Мошенники нашли новый способ шантажировать жертв, выманивая у них крупные суммы

Полиция призывает жителей не отправлять в социальные сети голые фото незнакомым лицам, чтобы не становиться жертвами вымогательства денег, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнева.
В этом году в Южнокурземский участок Курземского регионального управления Госполиции и Южноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции поступила информация от нескольких жителей о попытках вымогательства денег, причем в одном из случаев начат уголовный процесс.
Выяснилось, что как мужчины, так и женщины во время переписки в социальных сетях отправляли незнакомым лицам свои обнаженные фото, в отдельных случаях и видеоматериалы, после чего члены переписки требовали денежные средства, в противном случае угрожая опубликовать эти фотографии. В одном случае вымогали более 2000 евро, а в другом случае вместо денег потребовали пароли соцсетей, которые житель отправлял, лишившись доступа к своим профилям в соцсетях, сообщила Шершнева.
Она пояснила, что лица, которые таким образом пытаются получить денежные средства населения, скрываются под фейковыми профилями, также переписка ведется на английском языке. Жителям, отправившим свои фотографии, от 20 до 65 лет. Представитель полиции добавила, что любые отправленные другому лицу фото и видео остаются в интернет-среде и то, что опубликовано в интернете, невозможно удалить совсем.
Полиция напоминает, что мошенники придумывают все новые способы выманивания денег у населения. Кроме того, по-прежнему продолжаются мошенничества, о которых ранее сообщалось - лица, выдавая себя за сотрудников учреждений, обманом выманивают данные банковской расчетной карты и снимают со счета денежные средства - несколько сотен и даже тысяч евро.
Чтобы не попасться на удочку, Госполиция призывает жителей быть осторожными и не быть чрезмерно доверчивыми в социальных сетях при знакомстве с неизвестными лицами. Полиция также повторно напоминает, что не стоит разглашать третьим лицам свои личные данные, тем самым подвергая себя риску стать жертвой мошенничества или вымогательства.
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