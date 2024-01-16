С февраля вырастет фиксированный платеж практикам семейных врачей

Поправки, поддержанные во вторник правительством, предусматривают увеличение ежемесячного фиксированного платежа для практики семейного врача, в том числе платежа за риск, с 730,73 евро до 1000 евро в месяц, ежемесячного фиксированного платежа за второй и каждый следующий приемный пункт практики семейного врача - с 216,88 евро до 400 евро в месяц, а также увеличение платежа за обеспечение услуг первичного здравоохранения в фельдшерском пункте с 216,88 евро до 400 евро в месяц.

По сообщению Минздрава, также будут внесены изменения в заключенный между Национальной службой здравоохранения (NVD) и семейными врачами договор об оказании и оплате услуг первичного здравоохранения - будет вычеркнут пункт договора о требовании финансирования на замещение семейных врачей в размере 100% капитационной ставки семейного врача за один месяц.

Для сохранения максимальной доступности медицинской помощи особо острым и хроническим пациентам дополнительное финансирование направляется на замещение трудоустроенного в практике медицинского персонала, включая отпуск, замещение по болезни и другое оправданное отсутствие. Планируется, что Национальная служба здравоохранения будет производить платеж на замещение раз в год до 1 мая текущего года и платеж составит 1/12 часть от запланированных на практику капитационных денег на соответствующий год, сообщили в Минздраве.

Для обеспечения непрерывности услуг первичного здравоохранения на 2024 год дополнительно необходимо почти 10 млн евро, в том числе почти 6 млн евро - для платежей за замещение трудоустроенного в практике медицинского персонала в период оправданного отсутствия и 4 млн - на повышение ежемесячного фиксированного платежа практикам семейных врачей за период с 1 февраля по 31 декабря 2024 года.

Общее необходимое финансирование в 2025 году и в дальнейшем ежегодно составит 10,35 млн евро.

Договор с NVD сейчас заключен у 1205 семейных врачей по всей Латвии, которые обеспечивают оплачиваемую государством первичную медицинскую помощь населению.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!