Видео ⟩ О решении закрыть начальную школу учителя и ученики узнали из соцсетей

Родители и учителя недоумевают и возмущаются, считая, что обоснование закрытия школы со стороны самоуправления ошибочно.

"Террор со стороны думы Ливанского края", - так охарактеризовала ситуацию учительница математики Мария.

Возмущенные люди отметили, что ученики на протяжении многих лет имели хорошие академические достижения, как во время учебы в этой школе, так и после ее окончания в других школах. Также детям в Рожупе предоставляются различные внеклассные занятия, кружки по интересам, подчеркнули родители.

В муниципалитете Ливанского края рассказали программе, что понимают возмущение жителей, однако местное самоуправление вынуждено подчиняться правилам государственного управления. На основании новой модели финансирования школ Министерства образования и науки Ливанский край готовит план реорганизации школ, поскольку количество учащихся в классах в некоторых школах критически мало.

В Рожупеской начальной школе среднее количество учеников в классе составляет 8 человек, что слишком мало для получения государственного финансирования на зарплату учителей, добавили в муниципалитете.

Новые правила финансирования, разработанные Министерством образования и науки, основаны на количестве учащихся. Это означает, что для получения государственного финансирования в каждом классе сельской начальной школы должно быть не менее 10 детей, а в городских школах - не менее 20 детей в классе.

Когда начальная школа в Рожупе будет ликвидирована, то учеников планируется присоединить к средней школе в Рудзаты, расположенной в 12 километрах.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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