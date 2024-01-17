Почему возникает гиперпигментация и как это предотвратить?

Гиперпигментация – темные участки кожи на лице, шее, плечах или руках – одна из самых распространенных проблем кожи, при которой часто обращаются к дерматологу за помощью. Хотя большая часть пигментации возникает под воздействием солнечного света, ее причины могут быть различными, включая общее состояние здоровья и воздействие окружающей среды. Как выровнять тон кожи?
"Пигментация - довольно распространена и вызывает немало беспокойства – ее не всегда удается замаскировать декоративной косметикой, что часто приводит к эмоциональному дискомфорту и неудовлетворенности. Кроме того, гиперпигментация – это не только эстетическая проблема, но и сигнал об изменениях в состоянии здоровья кожи", – говорит Арта Богданова, консультант по красоте аптечной сети Apotheka.
Наиболее распространенной причиной пигментации является воздействие солнечных лучей. Каждый раз, когда мы вступаем в контакт с солнечными лучами, наша кожа начинает усиленно вырабатывать темный пигмент меланин – естественную защиту, позволяющую защитить ее от вредного воздействия солнца. Со временем меланин накапливается в верхних слоях кожи, образуя темные неровные пятна, которые обычно локализуются на тех участках тела, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца – на лице, шее, зоне декольте, руках и плечах.
Однако, гиперпигментация может возникать и под воздействием различных других факторов, например, в результате гормональных колебаний – у женщин в период беременности и менопаузы, при использовании гормональной контрацепции, а также при определенных заболеваниях. Пигментации также могут способствовать различные травмы кожи, акне или воспаления, загрязнение воздуха, а также естественное старение – по мере старения кожи количество вырабатывающих темный пигмент клеток уменьшается и становится более концентрированным, образуя на поверхности кожи более темные пятна.
Бережный уход – поможет пораженной пигментацией коже
"Заметив гиперпигментацию, о коже следует проявить дополнительную заботу. Ежедневно следует использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, а также регулярно проверять родинки и пигментные пятна, чтобы убедиться, что вблизи них нет злокачественных образований. Также рекомендуется выбрать подходящую косметику по уходу за кожей, способную позаботиться о пораженной гиперпигментацией коже, корректируя темные пятна и предотвращая их развитие. Правильно выбранные косметические средства позволят выровнять тон кожи, придадут коже более светлый тон и скорректируют пятна на коже и гиперпигментацию", – отмечает Арта Богданова.
Разработанная брендом LABORATORIOS BABÉ интенсивная линия продуктов DEPIGMENT+ была создана для обеспечения эффективной профилактики гиперпигментации, заботясь о синергии высокоценных активных ингредиентов и уделяя внимание каждой мелочи. Линия DEPIGMENT+ состоит из трех продуктов, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности в зависимости от индивидуальных потребностей кожи.
Средства для депигментации BABÉ позволяют придать коже более светлый тон и сияние, скорректировать уже заметные пигментные пятна, а также предотвратить возникновение пятен, которые еще скрыты под верхними слоями кожи. Легкая и нежная текстура средств создает приятные впечатления от их использования, а эффективная формула позволяет уверенно заботиться о красоте и здоровье кожи.
BABÉ DEPIGMENT+ осветляющий лосьон оказывает поверхностное воздействие, восстанавливая сияние кожи и выравнивая ее тон. Продукт подходит для ежедневного использования, его можно наносить как утром, так и вечером, после очищения лица.
BABÉ DEPIGMENT+ флюид для контроля пигментации осветляет кожу, разглаживает и омолаживает ее благодаря комбинации таких ингредиентов, как азелоглицин и гексилрезорцин, липосомальная молочная кислота и витамин С. Флюиду присуще легкое и увлажняющее действие, и он подходит для ежедневного использования.
BABÉ DEPIGMENT+ интенсивная сыворотка оказывает действие на глубокие слои кожи, корректируя гиперпигментацию и восстанавливая кожу. Она содержит такие ингредиенты, как липосомальная транексамовая кислота и ниацинамид, арбутин и ретинол, которые оказывают депигментирующее и восстанавливающее действие и подходят для чувствительной кожи.
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