Почему возникает гиперпигментация и как это предотвратить?

Бережный уход – поможет пораженной пигментацией коже

"Заметив гиперпигментацию, о коже следует проявить дополнительную заботу. Ежедневно следует использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, а также регулярно проверять родинки и пигментные пятна, чтобы убедиться, что вблизи них нет злокачественных образований. Также рекомендуется выбрать подходящую косметику по уходу за кожей, способную позаботиться о пораженной гиперпигментацией коже, корректируя темные пятна и предотвращая их развитие. Правильно выбранные косметические средства позволят выровнять тон кожи, придадут коже более светлый тон и скорректируют пятна на коже и гиперпигментацию", – отмечает Арта Богданова.

Разработанная брендом LABORATORIOS BABÉ интенсивная линия продуктов DEPIGMENT+ была создана для обеспечения эффективной профилактики гиперпигментации, заботясь о синергии высокоценных активных ингредиентов и уделяя внимание каждой мелочи. Линия DEPIGMENT+ состоит из трех продуктов, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности в зависимости от индивидуальных потребностей кожи.



Средства для депигментации BABÉ позволяют придать коже более светлый тон и сияние, скорректировать уже заметные пигментные пятна, а также предотвратить возникновение пятен, которые еще скрыты под верхними слоями кожи. Легкая и нежная текстура средств создает приятные впечатления от их использования, а эффективная формула позволяет уверенно заботиться о красоте и здоровье кожи.

BABÉ DEPIGMENT+ осветляющий лосьон оказывает поверхностное воздействие, восстанавливая сияние кожи и выравнивая ее тон. Продукт подходит для ежедневного использования, его можно наносить как утром, так и вечером, после очищения лица.

BABÉ DEPIGMENT+ флюид для контроля пигментации осветляет кожу, разглаживает и омолаживает ее благодаря комбинации таких ингредиентов, как азелоглицин и гексилрезорцин, липосомальная молочная кислота и витамин С. Флюиду присуще легкое и увлажняющее действие, и он подходит для ежедневного использования.

BABÉ DEPIGMENT+ интенсивная сыворотка оказывает действие на глубокие слои кожи, корректируя гиперпигментацию и восстанавливая кожу. Она содержит такие ингредиенты, как липосомальная транексамовая кислота и ниацинамид, арбутин и ретинол, которые оказывают депигментирующее и восстанавливающее действие и подходят для чувствительной кожи.

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