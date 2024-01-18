Кинокритик Пронченко о Собчак: "В ее связях с властью нет никаких сомнений"

Поделилась Зинаида Пронченко своими впечатлениями в беседе с журналистом Вадимом Радионовым:

"За этот год Ксения Собчак смогла деградировать в моих глазах, и не только моих. Полностью и окончательно испортить свою репутацию. В ее связях с властью, в ее целях и задачах нет никаких сомнений".

Речь зашла и о супруге Ксении Собчак Константине Богомолове.

"Я как зритель могу сказать, что очень давно Константин Богомолов мне казался если не выдающимся, то очень интересным режиссером", - считает кинокритик Зинаида Пронченко.

Но по ее словам все изменилось за последние 5 лет, еще до войны. Она отметила часть его шуток Богомолова об Украине, его "стеб над интеллигенцией" и откровенный цинизм:

"Он [цинизм - при.ред.], на мой взгляд, полностью аннулирует какие-либо таланты. Это не про деньги и злодейство, а про подлость... Господин Богомолов думает, что за ним не придут, и все истории, которые происходили за последние полгода, включая "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой, искусство не предупреждает и реальность, видимо, их не убеждает".

"Константин Богомолов не кинорежиссер. Мне кажется, он сам это прекрасно знает. Его кинодебют так и не состоялся [...]. Даже он, выпускающий спектакли как пирожки на Малой Бронной, не уверен в своих силах в плане кинематографа. Поэтому никаким топ-кинорежиссером Константина Богомолова назвать нельзя. И никогда думаю будет назвать нельзя. Это бред", - уверена Зинаида Пронченко.

Видео: интервью с Зинаидой Пронченко

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