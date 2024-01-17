Бывшая жена миллионера Валерия Каргина распродает свои коллекции

На прошлой неделе журналисты Privātā Dzīve заметили, что Татьяна Каргина, бывшая жена миллионера Валерия Каргина, за небольшие суммы продает ценную посуду в группе в Facebook. На вопрос, почему она решила избавиться от своей коллекции посуды, Татьяна объясняет: "Я хочу навести порядок в доме и избавиться от лишних вещей, чтобы на эти деньги внести в свою жизнь что-то новое".

На вопрос, легко ли сейчас содержать ее недвижимость в Старой Риге, Татьяна отвечает, что пока она справляется с домашними делами, так как ей помогают сыновья, а также у нее есть доход от продажи на аукционах некоторых ценных картин из частной коллекции. "Доход от реализации посуды также хорошее подспорье".

"Нельзя опускать руки, в бизнесе постоянно нужно что-то менять, потому что сегодня ситуация на рынке очень нестабильная", - говорит она.

Татьяна живет в частном доме в Старой Риге, он перешел в ее собственность после развода с бывшим совладельцем Parex Banka Валерием Каргиным.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 16 января.

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