Путин активизирует информационную войну против стран Балтии, считают аналитики

Путин делает это в рамках более широких усилий по ослаблению НАТО.

Россия давно утверждает, что имеет право защищать своих "соотечественников за рубежом", включая этнических русских и русскоязычных, живущих за пределами России.

Недавно Путин произнес фразу: "То, что сейчас происходит в Латвии, в других странах Балтии, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, - это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны".

В свою очередь аналитики ISW пока не наблюдают никаких признаков того, что нападение России на страны Балтии близко или вероятно.

"Но Путин может задавать информационные условия для будущих агрессивных российских действий за рубежом под предлогом защиты своих "соотечественников".

Путин недавно, в середине декабря, угрожал Финляндии и вновь воспроизвел мировоззрение, показывающее, что он продолжает добиваться требуемых им изменений в альянсе НАТО, которые равносильны его роспуску", - комментируют аналитики института.

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