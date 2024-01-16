"Затрагивает безопасность нашей страны": Путин о выдворении граждан России из Латвии

Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований прокомментировал потенциальное выдворение граждан России с территории Латвии.
"В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, это затрагивает безопасность нашей страны", - сказал Путин.
Отметим, что в этом предложении есть сразу несколько фактических ошибок.
Во-первых, до сих пор, как сообщает LTV, до сих пор ни одно решение о выдворении не было выполнено.
Во-вторых, такие изменения в законе произошли только в Латвии, а не во всех странах Балтии.
Напомним, что оккупацию Крыма и развязывание полномасштабной войны в Украине Путин объяснял, среди прочего, также защитой российских граждан на ее территории.
Ранее глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе сообщила, что управление в настоящее время повторно обращается к 985 гражданам России, которые должны покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона об иммиграции.
PMLP обратилось к 985 лицам, о которых "не располагает информацией, что с ними происходит, чтобы они информировали нас о своем мнении в связи с тем, что мы выдадим им распоряжения о выезде".
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