Расследование: богатство дочери Путина растет впечатляющими темпами

Мария Воронцова по профессии врач-эндокринолог. Благодаря своей профессиональной деятельности Воронцова зарабатывает около 200 000 рублей (2080 евро) в месяц. Около 110 тысяч рублей Воронцова получает за работу на факультете фундаментальной медицины в МГУ, 35 тысяч рублей за работу в Российской ассоциации эндокринологов, 48 тысяч рублей - в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава.

Однако Воронцова получает в разы больше доходов из другого источника, говорится в новом расследовании соратников Алексея Навального.

Воронцова получает внушительный доход как член совета директоров и акционер компании "Номеко", которую она основала в 2019 году.

"Номеко" занимается созданием инновационных медицинских технологий.

По словам авторов расследования, в разделе "новости компании" на сайте не анонсы о новых технологиях, а поздравления с различными праздниками.

В 2022 году в "Номеко" работало всего пять человек. Последние годы компания работала с большой чистой прибылью.

В 2020 году чистая прибыль "Номеко" составила 600 миллионов рублей (6,2 миллиона евро), в 2021 году - 810 миллионов рублей (8,4 миллиона евро), а в 2022 году - 855 миллионов рублей (8,9 миллиона евро).

Как акционер компании Воронцова получила 232 миллиона рублей (2,4 миллиона евро) дивидендов за 2020 год. Помимо дивидендов, Воронцова получает в компании зарплату в размере 700 тысяч рублей в месяц (7300 евро).

Как выяснили коллеги Навального, большая часть доходов "Номеко" поступает от сотрудничества с медицинской компанией "СОГАЗ Медицина". Эта компания регулярно покупает у "Номеко" некие "услуги по информационному моделированию реализации проекта".

Неизвестно, что это за проекты и услуги. В клиниках "СОГАЗ Медицина" лечатся близкие к Путину олигархи и высокопоставленные российские чиновники.

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