По словам источников, банки прекратят обслуживать компании, попавшие в санкционные списки, и оказывать финансовые услуги российскому оборонно-военному комплексу независимо от того, в какой юрисдикции и в какой валюте совершаются операции.

Китайские банкиры усилили контроль над своими клиентами и ищут тех, кто получает выгоду от российских компаний или контролирует их, сообщили источники в агентстве. Проверки коснутся компаний, не зарегистрированных в РФ, но ведущих бизнес с Россией и поставляющих товары в Россию через третьи страны.

Политика китайских банков изменилась после того, как США пригрозили наказать нарушителей санкций вторичными ограничениями. До этого китайские банки следовали ограничениям США в отношении Северной Кореи и Ирана, пытаясь избежать вторичных санкций и потерять доступ к долларовым операциям.

В декабре Минфин США заявил, что накажет финансовые организации, которые помогают России обходить санкции. Поэтому было сделано предупреждение - либо банки пойдут на риск и продолжат сотрудничество с РФ, либо сохранят доступ к мировой финансовой системе.

По данным Института Гайдара, Китай увеличил закупки в России на 69%, закупая больше топлива, угля и газа. В свою очередь, поставки китайской продукции в РФ увеличились на 71%, а китайский юань обогнал доллар США и стал самой распространенной международной валютой на Московской бирже. По данным ЦБ РФ, треть экспортных операций российских компаний осуществляется в юанях.

Между тем, пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может влиять на политику госбанков Китая по отношению к России. Песков сообщил, что Кремль не занимается финансовыми операциями, а в первую очередь это касается компаний и внешнеполитической деятельности.

Он добавил, что "российско-китайские отношения развиваются, и результаты превосходят любые ожидания". Он также заявил, что у российских компаний не возникнет проблем с поиском других систем для продолжения проведения финансовых операций.

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