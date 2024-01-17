Премьер: стратегическая дружба Латвии с США взаимовыгодна

Сегодня во время ознакомительной встречи Робинсона и Силини стороны обсудили приоритеты партнерства стран, сфокусировавшись на таких сферах, как оборона, безопасность, экономическое партнерство и инклюзивное общество, что, по словам Силини, является одним из приоритетов нынешнего правительства.

Силиня подтвердила, что стратегическая дружба Латвии с США взаимовыгодна в таких вопросах, как привлечение инвестиций, стимулирование экспорта, военное сотрудничество и безопасность границ.

Премьер-министр и посол США также обсудили тесное и практическое сотрудничество стран как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО и в оказании поддержки Украине.

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