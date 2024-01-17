Ср, 17.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Премьер: стратегическая дружба Латвии с США взаимовыгодна

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Визит госсекретаря США Блинкена в Латвию, ноябрь 2021 г.
Визит госсекретаря США Блинкена в Латвию, ноябрь 2021 г. Фото: SCANPIX

Стратегическая дружба Латвии с США взаимовыгодна, заявила сегодня, 17 января, на встрече с послом США Кристофером Робинсоном премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Сегодня во время ознакомительной встречи Робинсона и Силини стороны обсудили приоритеты партнерства стран, сфокусировавшись на таких сферах, как оборона, безопасность, экономическое партнерство и инклюзивное общество, что, по словам Силини, является одним из приоритетов нынешнего правительства.

Силиня подтвердила, что стратегическая дружба Латвии с США взаимовыгодна в таких вопросах, как привлечение инвестиций, стимулирование экспорта, военное сотрудничество и безопасность границ.

Премьер-министр и посол США также обсудили тесное и практическое сотрудничество стран как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО и в оказании поддержки Украине.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх