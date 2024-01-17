Принцесса Уэльская в больнице после операции на желудке

"Операция прошла успешно. Ожидается, что она пробудет в больнице до двух недель, прежде чем продолжит выздоровление дома. Судя по текущим медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к общественной деятельности до Пасхи".

"Принцесса Уэльская осознает, какой интерес вызовет это объявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание поддерживать нормальный распорядок дня своих детей и сохранить конфиденциальность ее личной медицинской информации, - говорится в заявлении. - Принцесса хотела бы извиниться перед всеми, кого это касается, за то, что ей пришлось отложить свои текущие дела, и она с нетерпением ждет возможности вернуться к работе как можно скорее".