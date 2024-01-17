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Принцесса Уэльская в больнице после операции на желудке

Egoiste rus.tvnet.lv
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Принцесса Уэльская Кэтрин
Принцесса Уэльская Кэтрин Фото: Reuters/AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Кенсингтонский дворец сообщил, что 42-летняя принцесса Уэльская Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости. Сейчас она находится в больнице и вернется к своим королевским обязанностям только после Пасхи.

Кенсингтонский дворец сообщает, что принцесса Уэльская во вторник, 16 января, перенесла плановую операцию на брюшной полости в лондонской клинике.

"Операция прошла успешно. Ожидается, что она пробудет в больнице до двух недель, прежде чем продолжит выздоровление дома. Судя по текущим медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к общественной деятельности до Пасхи".

Фото: Reuters/AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

"Принцесса Уэльская осознает, какой интерес вызовет это объявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание поддерживать нормальный распорядок дня своих детей и сохранить конфиденциальность ее личной медицинской информации, - говорится в заявлении. - Принцесса хотела бы извиниться перед всеми, кого это касается, за то, что ей пришлось отложить свои текущие дела, и она с нетерпением ждет возможности вернуться к работе как можно скорее".

Ожидается, что после выписки из больницы принцесса Кэтрин продолжит процесс выздоровления дома в Виндзоре.

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