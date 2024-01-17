Латвийская писательница Ингуна Бауэре борется за жизнь в реанимации

Комментируя состояние здоровья Бауэре, Килблока заявляет, что "вначале был просто кашель". "Нам нужно чудо и спасение!", - пишет глава Zvaigzne ABC.

Сайт literatura.lv сообщает, что Ингуна Бауэре является автором более 20 культурно-исторических, биографических и семейных романов.

Среди наиболее известных произведений автора - романы, посвященные латышским писателям и их супругам "Лизете. Обреченная поэту" (Lizete. Dzejniekam lemtā), "Школьная Лизе" (Skolas Līze), "Эде, жена Пумпура" (Ede, Pumpura sieva), "Прости, Каролине!" (Piedod, Karolīne!). Также она автор нескольких пьес и сценариев для крупномасштабных постановок.

Бауэре получила несколько наград в области литературы, в том числе литературную премию Эдуарда Вейденбаума (2013) и литературную премию Эгона Лива "Люди берега" (2013, обе за роман "Прости, Каролине!").

Бауэре также была номинирована на ежегодную премию LTV и Латвийского радио "Килограмм культуры" (2018) за роман "Остаюсь верен тебе. Юрис Нейкенс" (Palieku tev uzticams. Juris Neikens), сообщает literatura.lv, разработанная исследователями Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета.

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