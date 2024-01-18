Сообщается о масштабных атаках на цифровые устройства для криптоджекинга. Что это такое?

Этот вид кибермошенничества называется криптомайнингом (coinmainer attacks, или криптоджекинг), и в результате работа устройств существенно замедляется и увеличивается потребление электроэнергии, сообщили RUS TVNET в компании.

"В декабре мы впервые наблюдали столь масштабный криптомайнинг, или атаки на устройства клиентов с целью получения их мощности для незаконного майнинга криптовалюты.

Особенность этого вида кибермошенничества в том, что человек часто даже толком не замечает и не понимает, что кто-то получил доступ к его устройству и использует его возможности,

– говорит руководитель отдела безопасности Tele2 Мартиньш Мелнис. – Самый надежный способ избежать подобных инцидентов – скачать решения по безопасности, которые снижают риски такого мошенничества".

Атаки с целью криптомайнинга обычно осуществляются, когда человек по незнанию инсталлирует вредоносные программы на свое устройство, например, нажимая на неизвестную ссылку в электронном письме или посещая зараженный сайт.

Установленные вредоносные программы позволяют киберпреступнику получить доступ к этому устройству и украсть его мощность для незаконной деятельности по добыче криптовалюты.

По информации Tele2, полученной в результате сбора данных защитным решением "Интернет-безопасность", криптоджекинг стал третьим по популярности видом мошенничества в декабре прошлого года после различных вредоносных программ и фишинговых атак. В целом количество мошеннических атак на цифровые устройства в декабре было на 65% больше, чем в ноябре.

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