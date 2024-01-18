НАТО готовится к возможному нападению со стороны России, и эта подготовка задумана как механизм сдерживания.

"Надо признать, что ситуация в Украине не такая блестящая, как мы хотели бы, поддержка Запада оружием недостаточна, в мире предстоит череда выборов, что вызывает политическую неопределенность, и поэтому исключить в том числе негативные сценарии в среднесрочной перспективе сейчас невозможно", - сказал эксперт, подчеркнув, что это не означает, что такие сценарии неизбежны.

Сартс пояснил, что Россия сейчас осуществляет информационные операции, цель которых - в том числе подогреть эмоции людей и вызвать ощущение обреченности, убедив их, что Украина проиграет, Запад будет следующим и странам Балтии придет конец.

В ответ на такую информационную операцию нужно быть очень рациональными: следует подготовиться к тому, что худшие сценарии могут быть реализованы, но в то же время в наших собственных руках работать над тем, чтобы этого не произошло.

"При победе Украины в войне ни один из плохих сценариев не будет реализован", - уверен глава центра.

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