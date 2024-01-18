Главный кокаиновый порт Европы. В Антверпене за год изъяли рекордный объем наркотиков

В прошлом году в голландских портах было конфисковано более 59 тонн кокаина. Больше всего из конфискованного кокаина — 27 тонн — поступило туда из портов Эквадора.

Другими крупными поставщиками наркотика, который везут морем преимущественно в Бельгию, а также Голландию и Испанию, остаются Панама и Колумбия.

Конечно, правоохранительные ведомства Европы тоже не сидят сложа руки: не далее как в прошлый вторник в Бельгии по подозрению в контрабанде наркотиков было арестовано 22 человека, в том числе трое сотрудников полиции.

В ходе обысков в Брюсселе и Антверпене, по словам федеральной полиции, были конфискованы крупные суммы наличными, дорогие автомобили и оружие.

Сейчас в Бельгии идет суд над более чем 120 подозреваемыми в преступлениях, связанных с наркотиками.

В Антверпене в последние два года развернулась целая война между бандами наркоторговцев, а в последние месяцы и стычки начались и в столице, Брюсселе. Порой страдают невинные люди. Так, в январе 2023 года была случайно застрелена 11-летняя девочка. Иногда бандиты специально обстреливают дома своих соперников по подпольному бизнесу, чтобы навести на них полицию.

По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, уровень насилия, к которому прибегают преступные группировки, занимающиеся контрабандой наркотиков, сравним с угрозой терроризма.

Причем угроза эта не обходит стороной даже самых высокопоставленных политиков и чиновников. Бывший министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикенборн вынужден был скрываться на тайной квартире после того, как полиция раскрыла преступный заговор с целью его похищения. Действующий же премьер Нидерландов Марк Рютте был взят под усиленную охрану из опасений, что он может стать мишенью кокаиновых банд.

Фото: BBC

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Фото: BBC