Рукс о трагедии в Слоке: это чрезвычайные случаи, а не обыденность

Начальник полиции также заявил, что в Латвии к детям в возрасте до 14 лет можно применить принудительные средства воспитательного характера, самое строгое из которых - пробационный надзор.

Рукс рассказал, что Госполиция начала проверку в связи с произошедшим пару дней назад случаем, когда в Риге у магазина в Межциемсе подрались дети. Полиция начала проверку, хотя заявления в связи с произошедшим нет, и участвовавшие в драки подростки неизвестны. Ранее в публичном пространстве звучали обвинения, что полиция оперативно не приехала на место драки, соответственно, виновных не было возможно задержать, однако

по мнению Рукса, самое шокирующее в этом случае то, что за дракой наблюдали несколько взрослых, однако вмешаться они не попытались.

В свою очередь дело о драке подростков в Иманте в мае 2023 года полиция передала прокуратуре для начала уголовного преследования. Тогда в Иманте дети избили школьника, после чего последовали скопления молодежных банд, для разгона которых даже объявили тревогу в рижском батальоне по специальным задачам.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Юрмале воспитанник детского дома, не достигший возраста уголовной ответственности, зарезал своего сверстника. После совершения преступления он был возвращен под опеку социального учреждения по уходу и реабилитации, поскольку с 2022 года государство упразднило социальные коррекционные образовательные учреждения, а на смену им не пришел равноценный механизм. В настоящее время только обсуждается вопрос о создании в этом году новой воспитательно-принудительной меры: помещение детей в "Терапевтический дом", который будет предназначен для подростков из группы риска.

В свою очередь в Резекне на прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали троих несовершеннолетних по подозрению в убийстве двух мужчин. Эти подростки на несколько лет старше и поэтому будут привлечены к уголовной ответственности.

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