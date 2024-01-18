Рукс о трагедии в Слоке: это чрезвычайные случаи, а не обыденность

Несмотря на то, что периодически несовершеннолетние, в том числе малолетние, совершают громкие преступления, в целом уровень молодежной преступности в Латвии снижается, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV начальник Госполиции Арманд Рукс, сообщает агентство LETA.
По его словам, мы "живем в мирной и безопасной стране" - в целом по стране ситуация с безопасностью стабильная и уровень преступности по сравнению с началом века упал. С ходом лет снижается и число совершенных несовершеннолетними преступлений, отметил Рукс, добавив, что такие случаи, как на прошлой неделе в Юрмале, когда малолетний зарезал другого малолетнего, случаются, но это чрезвычайные случаи, а не обыденность.
Рукс признал, что совершенные несовершеннолетними тяжкие преступления всегда громкий сигнал, что государству нужно лучше работать с детьми групп риска.
На просьбу оценить, не нужно ли в Латвии понижать возраст наступления уголовной ответственности, который сейчас составляет 14 лет, Рукс отметил, что такие изменения вряд ли смогут существенно что-то поменять, так как мировой опыт показывает, что, например, убить другого ребенка могут даже дети в очень маленьком возрасте.
Рукс отметил, что самое важное - понять, почему роебенок дошел до конкретных преступных действий. И в контексте юрмальского убийства будет проведена судебная психиатрическая экспертиза и другие проверки для понимания действий ребенка.
Начальник полиции также заявил, что в Латвии к детям в возрасте до 14 лет можно применить принудительные средства воспитательного характера, самое строгое из которых - пробационный надзор.
Рукс рассказал, что Госполиция начала проверку в связи с произошедшим пару дней назад случаем, когда в Риге у магазина в Межциемсе подрались дети. Полиция начала проверку, хотя заявления в связи с произошедшим нет, и участвовавшие в драки подростки неизвестны. Ранее в публичном пространстве звучали обвинения, что полиция оперативно не приехала на место драки, соответственно, виновных не было возможно задержать, однако
по мнению Рукса, самое шокирующее в этом случае то, что за дракой наблюдали несколько взрослых, однако вмешаться они не попытались.
В свою очередь дело о драке подростков в Иманте в мае 2023 года полиция передала прокуратуре для начала уголовного преследования. Тогда в Иманте дети избили школьника, после чего последовали скопления молодежных банд, для разгона которых даже объявили тревогу в рижском батальоне по специальным задачам.
Как сообщалось, на прошлой неделе в Юрмале воспитанник детского дома, не достигший возраста уголовной ответственности, зарезал своего сверстника. После совершения преступления он был возвращен под опеку социального учреждения по уходу и реабилитации, поскольку с 2022 года государство упразднило социальные коррекционные образовательные учреждения, а на смену им не пришел равноценный механизм. В настоящее время только обсуждается вопрос о создании в этом году новой воспитательно-принудительной меры: помещение детей в "Терапевтический дом", который будет предназначен для подростков из группы риска.
В свою очередь в Резекне на прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали троих несовершеннолетних по подозрению в убийстве двух мужчин. Эти подростки на несколько лет старше и поэтому будут привлечены к уголовной ответственности.
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