В Резекне отметят 104-ю годовщину освобождения Латгале

Заключительным этапом войны за независимость Латвии, или борьбы за освобождение Латвии, которая велась с 1918 по 1920 год, стало освобождение Латгале от большевиков, значительный вклад в которое внесло освобождение Резекне.

В воскресенье, 21 января, в Резекне состоятся памятные мероприятия, которые начнутся в 11:20 с возложения цветов и речи капеллана 3-й Латгальской бригады Земессардзе на кладбище улицы Миера у обелиска воинам, погибшим в боях за свободу.

В 12:00 в Римско-католическом кафедральном соборе Святейшего сердца Иисуса в Резекне начнется святая литургия - молебен за павших воинов.

В продолжение мероприятий в 13:10 у памятника "Едины для Латвии" состоится возложение цветов и будут произнесены памятные речи, а также выступит оркестр духовых инструментов "Резекне".

В субботу, 27 января, в 10:00 в Резекненском городском доме культуры пройдет торжественная церемония присяги яунсаргов, а с 13:00 до 15:00 на стоянке у дома культуры запланирована демонстрация техники и экипировки 36-го батальона боевой поддержки Земессардзе.

В Латгальском культурно-историческом музее до 31 января для группового посещения предлагается лекция "Война за независимость Латвии: освобождение Латгале и Резекне".

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