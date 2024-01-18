Пакистан после иранской ракетной атаки нанес удар по целям в Иране

По сообщению иранских информагентств, в результате пакистанских ударов погибли три женщины и четверо детей. Вечером 16 января в результате иранской ракетной атаки погибли, по заявлению Пакистана, двое детей.

Предшествовавшей ночью бойцы иранского элитного подразделения "Корпус стражей исламской революции" обстреляли баллистическими ракетами цели в соседнем Ираке и Сирии.

Пакистан отозвал своего посла в Иране

Атомная держава Пакистан резко раскритиковала удары Ирана по его территории и 17 января в знак протеста отозвала своего посла в Тегеране. Иран подчеркнул, что его удары по целям на пакистанской территории предназначались экстремистам из "Джайш аль-Адл" и не были направлены против самого Пакистана.

"Удары иранскими ракетами и дронами не наносились по гражданам дружественного государства Пакистан", - заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Боевики "Джайш аль-Адл" за последние годы совершили уже целую серию кровопролитных терактов в Иране. Иран и Пакистан многократно обвиняли друг друга в подстрекательстве экстремистов к терактам на территории друг друга.

Обострение отношений между двумя государствами произошло после недавнего периода потепления. Только 16 января глава МИД Ирана Амир-Абдоллахиан встретился в Давосе с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром. Две страны также провели совместные военно-морские учения.