Видео ⟩ Лобовое столкновение двух авто в Елгавском крае. Трое пострадавших

В четверг, 18 января, в Елгавском крае произошло серьезное ДТП, сообщает Sadursme, собирающий информацию очевидцев об авариях.
Видео: Авария в Елгавском крае
В Госполиции порталу TVNET сообщили, что 18 января 2024 года в 00:40 в Елгавском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, одним из которых был микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Audi.
Водитель Volkswagen совершил обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi, который ехал по встречной полосе.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека - оба водителя и пассажир Audi, которые были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
Видео: Авария в Елгавском крае
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