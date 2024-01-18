Видео ⟩ Лобовое столкновение двух авто в Елгавском крае. Трое пострадавших

Видео: Авария в Елгавском крае

В Госполиции порталу TVNET сообщили, что 18 января 2024 года в 00:40 в Елгавском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, одним из которых был микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Audi.

Водитель Volkswagen совершил обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi, который ехал по встречной полосе.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека - оба водителя и пассажир Audi, которые были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: Авария в Елгавском крае

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