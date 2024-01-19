Операции принцессы Уэльской и короля Карла. Британская королевская семья начала более открыто говорить о своем здоровье

Готовность короля Карла публично рассказать о своем здоровье также свидетельствует о большей открытости.

В период, когда королевой Великобритании была Елизавета II, сообщения о здоровье монарха и его ближайших родственников были крайне скупыми. Журналисты рассказывали о госпитализации членов королевской семьи, однако редко приводили подробности о том, какие именно проблемы они испытывают.

Но, как отмечает корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Шон Куглан, похоже, Карл также хочет повысить осведомленность общества о проблемах, связанных с простатой, и побудить больше мужчин пройти обследование.

Ожидается, что больничная процедура по лечению простаты приведет к относительно небольшому перерыву в работе короля и не потребует никаких изменений для выполнения его конституционной роли главы государства.

Принц Уильям Фото: Reuters

Принц Уильям будет проводить больше времени с женой, пока она выздоравливает, что, как ожидается, повлечет за собой изменения в графике его работы.

Ожидалось, что весной принц и принцесса Уэльские отправятся в королевскую поездку в несколько стран, в числе которых, как сообщалось, могла быть Италия. Теперь эти планы, похоже, придется пересмотреть.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC