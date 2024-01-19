По сообщениям источников в Кенсингтонском дворце, принцесса Уэльская Кэтрин "чувствует себя хорошо" после перенесенной накануне операции. Днем в четверг ее посетил ее муж, принц Уильям.
Операции принцессы Уэльской и короля Карла. Британская королевская семья начала более открыто говорить о своем здоровье
Кэтрин провела вторую ночь в больнице после операции в частной клинике London Clinic.
Накануне Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса перенесла "операцию на брюшной полости".
Подробности того, о какой именно операции идет речь, не раскрываются, но предполагается, что она не связана с раком и была плановой, а не экстренной.
Операция, однако, оказалась довольно серьезной — Кэтрин проведет пару недель в больнице, а затем ей потребуется еще несколько месяцев для восстановления. Как сообщается, принцесса пропустит официальные мероприятия как минимум до Пасхи.
В последний раз принцесса появлялась на публике на Рождество, когда она принимала участие в целой серии мероприятий, включая концерт в Вестминстерском аббатстве.
За новостью о госпитализации принцессы Уэльской последовало сообщение Букингемского дворца о том, что королю Карлу предстоит операция в связи с увеличенной простатой.
Как пишет британская пресса, появление подробностей о пребывании принцессы в больнице свидетельствует о большей, чем в предыдущие годы, открытости королевской семьи в отношении здоровья ее членов.
Готовность короля Карла публично рассказать о своем здоровье также свидетельствует о большей открытости.
В период, когда королевой Великобритании была Елизавета II, сообщения о здоровье монарха и его ближайших родственников были крайне скупыми. Журналисты рассказывали о госпитализации членов королевской семьи, однако редко приводили подробности о том, какие именно проблемы они испытывают.
Но, как отмечает корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Шон Куглан, похоже, Карл также хочет повысить осведомленность общества о проблемах, связанных с простатой, и побудить больше мужчин пройти обследование.
Ожидается, что больничная процедура по лечению простаты приведет к относительно небольшому перерыву в работе короля и не потребует никаких изменений для выполнения его конституционной роли главы государства.
Принц Уильям будет проводить больше времени с женой, пока она выздоравливает, что, как ожидается, повлечет за собой изменения в графике его работы.
Ожидалось, что весной принц и принцесса Уэльские отправятся в королевскую поездку в несколько стран, в числе которых, как сообщалось, могла быть Италия. Теперь эти планы, похоже, придется пересмотреть.
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