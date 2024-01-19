Ринкевич провозгласил поправки для введения института партнерства

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу обнародовал разработанные Министерством юстиции поправки к закону о нотариате, которыми в Латвии с 1 июля будет введен новый институт права - партнерство, которое также станет способом легализации и юридического упорядочения своих отношений для пар одного пола, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Как сообщили в Министерстве юстиции, поправки к закону о нотариате являются частью пакета законов, предусматривающего возможность двум совершеннолетним лицам - как разного пола, так и одного пола, которые имеют личные отношения и общее хозяйство, и у которых нет ограничений для заключения партнерства, зарегистрировать свои отношения у присяжного нотариуса.
При регистрации партнерства будет обеспечена юридическая, экономическая и социальная защита близких личных отношений двух человек на государственном уровне, так как сведения о партнерстве будут внесены в Реестр физических лиц.
Партнеры смогут принимать решения, касающиеся лечения друг друга, если кто-то из них не в состоянии позаботиться о себе или свободно выразить свою волю, получать социальные гарантии, например, начисленную, но не полученную партнером перед смертью пенсию, а также льготы по подоходному налогу за взаимные подарки и займы.
Кроме того, нововведенный правовой институт предусматривает изменения в отношении информации, указываемой в декларации государственного должностного лица, то есть впредь в декларации государственного должностного лица необходимо будет указать лицо, с которым заключено партнерство.
Большинство Сейма 9 ноября прошлого года приняло в окончательном чтении пакет законопроектов, выдвинутый министром юстиции Инесе Либини-Эгнере ("Новое Единство"), которым в Латвии с середины этого года предполагается ввести новый правовой институт - партнерство.
Вскоре после этого три оппозиционные политические силы - "Объединенный список", "Латвия на первом месте" и Национальное объединение - заявили, что собрали подписи 34 депутатов Сейма, чтобы попытаться добиться инициирования референдума о введении поправок к закону о нотариате, содержащемуся в упомянутом пакете законов. Против этих поправок выступила и четвертая оппозиционная партия - "Стабильности!". Все четыре оппозиционные силы не проводили каких-то специальных кампаний, чтобы добиться проведения референдума, в связи с чем им не удалось мобилизовать своих избирателей, чтобы остановить изменения закона.
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