Ринкевич провозгласил поправки для введения института партнерства

Как сообщили в Министерстве юстиции, поправки к закону о нотариате являются частью пакета законов, предусматривающего возможность двум совершеннолетним лицам - как разного пола, так и одного пола, которые имеют личные отношения и общее хозяйство, и у которых нет ограничений для заключения партнерства, зарегистрировать свои отношения у присяжного нотариуса.

При регистрации партнерства будет обеспечена юридическая, экономическая и социальная защита близких личных отношений двух человек на государственном уровне, так как сведения о партнерстве будут внесены в Реестр физических лиц.

Партнеры смогут принимать решения, касающиеся лечения друг друга, если кто-то из них не в состоянии позаботиться о себе или свободно выразить свою волю, получать социальные гарантии, например, начисленную, но не полученную партнером перед смертью пенсию, а также льготы по подоходному налогу за взаимные подарки и займы.