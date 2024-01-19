Кружка взорвала соцсети: почему люди стоят в длинных очередях и даже пытаются украсть ее

Кружка от американской компании завоевала стремительную популярность на платформе TikTok. Она стала настолько популярной, что люди в США ради нее готовы часами стоять в длинных очередях и даже совершать кражи. Что сделало эту кружку такой особенной и почему жители США и других стран от нее без ума? BBC ищет ответы на эти вопросы.
В США пользователи TikTok публикуют видео, на которых они ночуют возле супермаркетов, просто чтобы купить специальную кружку в стиле Starbucks, которая стоит 54,50 доллара (50 евро).
Видео: Агрессивный мужчина в США пытается украсть кружку Stanley
Guy jumps over the counter at Starbucks to steal a whole box of limited edition Stanley Cups pic.twitter.com/dA54EDCR4U— Southland Post (@SouthlandPost) January 16, 2024
У хэштега #StanleyCup в настоящее время 7,2 миллиарда просмотров по всему миру.
У кружек уже известной в Сети компании Stanley крупная ручка и выразительная соломинка.
В 2022 году эти кружки стали популяризировать подростки-тиктокеры, которые поддерживают здоровый и экологичный образ жизни.
Безумие по поводу этой модели привело к огромной финансовой удаче для компании Stanley 1913, занимающейся производством посуды для напитков.
По оценкам CNBC, в прошлом году прибыль компании достигла около 750 миллионов долларов США. Это резкое увеличение по сравнению с $70 млн, заработанными в 2020 году.
Эксперты во многом связывают недавний успех фирмы с новым президентом компании Теренсом Рейли, который был назначен на эту должность в 2020 году. До этого Рейли был директором по маркетингу обувной компании Crocs.
Эксперты утверждают, что на своей предыдущей должности Рейли превратил презираемую тогда обувь Crocs в смелый модный стандарт. Теперь, похоже, он пытается сделать то же самое с брендом Stanley.
"Большую часть времени он не смотрит телевизор, а смотрит TikTok", - пишет Али Доналдсон. "Рейли имеет опыт стимулирования роста спроса. Он также знает, как оживить бренды, чтобы они стали интернет-сенсациями", - продолжает он.
Американская компания Stanley 1913 была основана Уильямом Стэнли-младшим в год своего названия. В старой рекламе о дизайне бутылки смело говорилось - "она не разобьется!".
Спустя более века это утверждение было проверено на практике. В прошлом году пользовательница TikTok сняла на видео салон своей сгоревшей машины и обнаружила возле водительского сиденья кружку Stanley, которая осталась совершенно неповрежденной. Затем она потрясла кружку и обнаружила, что внутри все еще остались кубики льда.
Видео с кружкой Stanley, с которого началось массовое безумие
@danimarielettering Thirsty after you catch on fire? @Stanley 1913 is like no problem i gotchu #fyp #carfire #accident #stanleycup ♬ original sound - Danielle
Видео стало сенсацией в TikTok - количество его просмотров на данный момент достигает 94,8 миллиона, и многие заговорили о долговечности кружки.
Хотя кружка, кажется, способна выдерживать высокую температуру, другие пользователи сообщают, что жидкость может вылиться из кружки, если ее опрокинуть. Представители компании объяснили BBC, что знаменитая кружка не герметична.
Агентство маркетинговых исследований Mintel сообщило BBC, что 86% пользователей социальных сетей поколения Z утверждают, что то, что они смотрят, влияет на их модный выбор.
Например, американская певица и актриса Оливия Родриго призналась журналу GQ, что купить кружку Stanley ее побудил TikTok. "Я чувствовала, что мне это нужно! Похоже, это изменит мою жизнь", - сказала Родриго.
Stanley - далеко не первый бренд, который извлек выгоду из популярности в TikTok. Например, за последние месяцы стремительно выросла популярность напитков Prime Energy, сапог Ugg, наушников AirPods Max и сумок Telfar.
Видео: Пользовательница TikTok не может выбрать, какую кружку Stanley взять
@maddiesmith214 My very first Stanley!!! @Courtney Klang influenced me! #stanleyquenchertumbler #stanleytumbler #foryou #foru #fyp #trending #trendy #itgirl @Stanley 1913 ♬ IT GIRL (Sped up Version) - Aliyah's Interlude
BBC, однако, указывает, что столь быстрая популярность продукции может способствовать появлению на рынке "дубликатов", или подделок.
По данным Mintel, 65% покупателей в возрасте от 16 до 34 лет, покупающих косметические товары и товары для личной гигиены, считают, что "дешевая версия" товаров - хороший способ сэкономить.
Эксперты BBC предполагают, что по этой причине у пользователей TikTok вскоре может возникнуть соблазн купить поддельные кружки Stanley.
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