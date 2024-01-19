Кружка взорвала соцсети: почему люди стоят в длинных очередях и даже пытаются украсть ее

Эксперты утверждают, что на своей предыдущей должности Рейли превратил презираемую тогда обувь Crocs в смелый модный стандарт. Теперь, похоже, он пытается сделать то же самое с брендом Stanley.

"Большую часть времени он не смотрит телевизор, а смотрит TikTok", - пишет Али Доналдсон. "Рейли имеет опыт стимулирования роста спроса. Он также знает, как оживить бренды, чтобы они стали интернет-сенсациями", - продолжает он.

Американская компания Stanley 1913 была основана Уильямом Стэнли-младшим в год своего названия. В старой рекламе о дизайне бутылки смело говорилось - "она не разобьется!".

Спустя более века это утверждение было проверено на практике. В прошлом году пользовательница TikTok сняла на видео салон своей сгоревшей машины и обнаружила возле водительского сиденья кружку Stanley, которая осталась совершенно неповрежденной. Затем она потрясла кружку и обнаружила, что внутри все еще остались кубики льда.

Видео с кружкой Stanley, с которого началось массовое безумие

Видео стало сенсацией в TikTok - количество его просмотров на данный момент достигает 94,8 миллиона, и многие заговорили о долговечности кружки.