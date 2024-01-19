Видео ⟩ В Вентспилсе водитель, возможно, дрифтуя, почти съехал с пирса

Портал Sadursme, обобщающий присланную очевидцами информацию, сообщил порталу TVNET, что в Вентспилсе некий водитель, возможно, дрифтуя, на своем BMW чуть не соскользнул с пирса.

Госполиция сообщила TVNET, что вчера правоохранители во время патрулирования заметили случившееся и остановились, чтобы узнать, что произошло.

Передние колеса транспортного средства проскользили за край пирса. На месте происшествия выяснилось, что не было повреждено имущество третьего лица и водителю транспортного средства своими силами и при помощи окружающих удалось вытащить автомобиль.

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