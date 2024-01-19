Шварценеггера задержали за попытку ввезти в Австрию дорогие часы. Он продал их за 270 тыс. евро

Шварценеггера в среду, 17 января, задержали на несколько часов на таможне аэропорта Мюнхена за то, что он не задекларировал часы швейцарской компании Audemars Piguet.

На благотворительном ужине в четверг, где часы были проданы на аукционе, Шварценеггер назвал свое общение с сотрудниками правоохранительных органов "сумасшедшим опытом", а также пошутил о сотруднике, который "собирался надеть на него наручники".

"Обычно я плачу за это 500 долларов", - сказал 76-летний актер, который также несколько лет занимал пост губернатора Калифорнии.

По данным немецких СМИ, Шварценеггер был задержан на три часа.

Мероприятие по сбору средств Schwarzenegger Climate Initiative прошло в родной для актера Австрии на курорте Кицбюэль. Среди гостей также был посланник США по вопросам климата Джон Керри.

"Самые известные в мире часы были проданы на аукционе за 270 000 евро, - сообщили в благотворительной организации в пятницу. - У таможенных приключений Арнольда Шварценеггера случился счастливый конец".

За часы пришлось заплатить таможне, потому что Шварценеггер собирался продать их в Евросоюзе, пояснил пресс-секретарь немецкой таможни Томас Майстер.

По данным немецкой газеты Bild, актеру пришлось заплатить "несколько тысяч евро" налогов. Часы когда-то были изготовлены специально для актера.

По данным благотворительной организации, на аукционе было собрано в общей сложности 1,31 миллиона евро.

Также на аукционе были разыграны произведения искусства и тренировка под руководством Шварценеггера.

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