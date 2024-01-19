FT: Украина ожидает масштабного наступления РФ летом 2024 года

Спецслужбы США полагают, что главная цель президента России и военного преступника Владимира Путина в Украине остается прежней - "завоевать страну и подчинить ее народ", сообщает FT. В рассекреченном документе американской разведки, с которым ознакомилась газета, говорится, что по этой причине Россия продолжает наступление на востоке Украины по нескольким направлениям, в том числе в районе Авдеевки, а также в направлении Лимана и Купянска.

Украина готовится к обороне

По оценке западного чиновника, занимающегося украинской политикой, "оперативный прорыв с той или иной стороны в 2024 году маловероятен". Стратегия "активной обороны" - удерживать оборонительные рубежи, искать слабые места и наносить дальние авиаудары - позволит Украине "накопить силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление будет более вероятным, сообщил собеседник FT.

На вопрос издания, когда прекращение помощи США Украине начнет сказываться на поле боя, другой западный чиновник, занимающийся украинской политикой, ответил: "Мы уверены, что у украинцев есть все необходимое [чтобы удержать свои позиции]".

В Financial Times поступила информация, что Вашингтон убеждает Киев использовать консервативный подход к борьбе. Вместо начала наземного наступления основное внимание в ближайшие месяцы будет уделяться удержанию территории, укреплению позиций и наращиванию запасов и сил. Между тем, США полагают, что украинские силы могут продолжать искать слабые места в российской обороне, чтобы использовать их, когда появится возможность, - описывает тактика FT.

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