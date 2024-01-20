Исследует Тимротс: сравнение цен между электромобилем и машиной с двигателем внутреннего сгорания

"Если сравнивать электромобиль с бензиновой машиной с двигателем внутреннего сгорания, то в данный момент разница в ценах довольно маленькая", - поясняет руководитель по торговле Moller auto Lidosta Артис Пуятс.

Например, передача сравнила мощную версию Volkswagen ID. 4 GTX с Volkswagen Tiguan R.

"Если сравним две этих машины, то цена GTX составляет 67 500 евро и Tiguan R стоит 62 000; если от 67 500 отнять поддержку, то разница - ничтожные две тысячи", - пояснил Пуятс.

Если смотреть на автомобили одного класса, то разница в ценах не такая и большая.

То же самое, если сравнивать и не столь мощные машины, например, цена Volkswagen ID. 4 составляет 50 000 евро, а стоимость Tiguan - 42 000 евро. После получения поддержки это пять с половиной тысяч.

Пришло время, когда новый электрокар стоит столько же, сколько бензиновый автомобиль такого же класса, размера и мощности, приходит к выводу Тимротс.

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