"Неприятная история. Некрасивый шаг": решение президента Эстонии вызвало возмущение членов Рийгикогу

Лийя Хянни, которая была членом Рийгикогу в 1992-99 годах, отмечает в своем посте в соцсети, что президент решил пригласить на прием членов Рийгикогу, исходя из их позиции в парламенте. "Это оставит за бортом праздничного мероприятия большую часть народных представителей. Согласно конституции, мандат каждого члена Рийгикогу имеет равный вес и значение - член Рийгикогу представляет эстонский народ", - подчеркивает Хянни.

Хянни отмечает, что членов Рийгикогу до сих пор приглашали не из-за их личных качеств, а как представителей народа. "По сути, в рамках представительной демократии это дань уважения эстонскому народу как носителю высшей государственной власти".

Советник президента по коммуникации Индрек Треуфельдт сказал редакции Postimees, что пожелание главы государства состоит в том, чтобы на приеме по случаю Дня независимости все гости поместились в зале театра "Эстония", и чтобы никто из них не был вынужден смотреть концерт на экране в соседней комнате.