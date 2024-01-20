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Видео ⟩ Очевидцы помогли полиции задержать пьяного водителя на Таллиннском шоссе

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В пятницу, 19 января, на Таллиннском шоссе полиция задержала пьяного водителя BMW, сообщает программа Degpunktā.

Несколько водителей сообщили в полицию о водителе BMW, чье хаотичное управление автомобилем привлекло внимание других участников дорожного движения.

Благодаря неравнодушным очевидцам, сотрудники муниципальной полиции Адажского края совместно с сотрудниками Государственной полиции задержали автомобиль на Таллиннском шоссе.

При проверке концентрация алкоголя в организме водителя превысило 1,5 промилле. Мужчина заявил, что выпил несколько бутылок алкоголя.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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