Видео ⟩ Очевидцы помогли полиции задержать пьяного водителя на Таллиннском шоссе

Несколько водителей сообщили в полицию о водителе BMW, чье хаотичное управление автомобилем привлекло внимание других участников дорожного движения.

Благодаря неравнодушным очевидцам, сотрудники муниципальной полиции Адажского края совместно с сотрудниками Государственной полиции задержали автомобиль на Таллиннском шоссе.

При проверке концентрация алкоголя в организме водителя превысило 1,5 промилле. Мужчина заявил, что выпил несколько бутылок алкоголя.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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