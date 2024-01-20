Фото ⟩ Жена латвийского баскетболиста пришла на церемонию в ярком комбинезоне, а не в платье

Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Галерея: церемония "Награды Трех звезд"

Напомним, ранее RUS TVNET писал, что бегунья Агате Цауне и вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Шилов в среду на церемонии "Награды Трех звезд" в Риге были признаны лучшими спортсменами Латвии 2023 года.

В церемонии в номинации "Спортсмен года" вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Шилов опередил бронзового медалиста чемпионата мира по хоккею и капитана той же сборной Каспара Даугавиньша, баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, тяжелоатлета Ритвара Сухарева и защитника сборной Латвии по баскетболу Артура Жагарса.

В номинации "Спортсменка года" победительницей стала чемпионка Европейских игр в беге на 500 метров, победительница чемпионата Европы U-20 на дистанциях в 3000 и 500 метров Агате Цауне.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!