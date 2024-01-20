СМИ: Путин, возможно, посетит Турцию 12 февраля

Турецкий портал Türkiye, ссылаясь на информацию дипломатических источников, сообщает, что Анкару посетит и президент Ирана, но его визит запланирован на 24 января.

По сообщениям СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, подпишет 10 международных соглашений с иранским лидером.

Никаких подробностей о визите Путина не разглашаются. Однако, скорее всего, речь пойдет о российском вторжении в Украину, поскольку Турция является одной из стран, которая пытается быть посредником между сторонам. О планируемом визите Путина в Анкару сообщило российское пропагандистское агентство со ссылкой на турецкие СМИ.

С началом войны Путин значительно сократил частоту своих зарубежных поездок. Одной из причин, вероятно, является ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом. Однако, поскольку Турция, как США и Китай, не является членом Международного уголовного суда, она не обязана задерживать Путина.

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